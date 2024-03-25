交通运输部：3月18日至24日国家铁路累计运输货物7416.9万吨
2024年03月25日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，3月18日至3月24日，全国货运物流有序运行。
其中，国家铁路累计运输货物7416.9万吨，环比下降2.76%。
全国高速公路累计货车通行5258.5万辆，环比增长2.29%。
监测港口累计完成货物吞吐量24766.1万吨，环比增长1.24%，完成集装箱吞吐量562.3万标箱，环比增长3.16%。
民航累计保障航班11.2万班（其中货运航班4120班，包括国际货运航班2572班，国内货运航班1548班），环比增长2.89%。
邮政快递累计揽收量约31.1亿件，环比增长2.44%；累计投递量约30.45亿件，环比增长0.59%。
(责编：王连香、高雷)
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