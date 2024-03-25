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“十四五”以来全国矿产勘查投资连续实现正增长

2024年03月25日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者杨曦）近日，自然资源部印发《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》，旨在落实国家资源安全战略，发挥矿产资源规划引领支撑作用，服务矿产资源管理改革大局和找矿突破战略行动，更好引导矿产资源合理勘查开采，助力增储上产，推动矿业绿色转型和高质量发展。

据介绍，“十四五”以来，全国矿产勘查投资连续实现正增长，石油、天然气、稀土、金、铜、锂、钴、镍等多个战略性矿产资源储量持续增长，有效提升了我国资源接续能力。采矿业固定资产投资持续增长，主要矿产品产量继续保持增长。煤、石油、天然气等能源矿产保供成效明显，自给率上升，能源消费结构持续优化。矿产资源节约集约与综合利用工作稳步推进。启动了全国历史遗留矿山生态修复核查工作，加强重点流域和重点区域历史遗留矿山生态修复。建立完善了绿色勘查标准体系，开展了年度绿色矿山实地抽查核查，高质量推进绿色矿山建设。

“十四五”全国矿产资源规划由七部门联合发布实施，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团矿产资源总体规划全部获自然资源部批复并由各省（区、市）印发实施， 此外，全国还编制实施市、县级矿产资源总体规划2000余个。国家、省、市、县四级矿产资源规划体系已全面形成，各地、各部门根据职责分工，协调配合，规划实施取得明显成效。

(责编：杨曦、高雷)
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