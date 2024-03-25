人民网北京3月25日电 （记者申佳平）“中国推进新型工业化、推动产业链供应链优化升级，始终坚持走开放合作、互利共赢的发展道路。”3月25日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在中国发展高层论坛2024年年会发表主旨演讲时表示，将深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级，构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

中国发展高层论坛，是每年全国两会后举办的首个国家级大型国际论坛。今年的政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作十项任务之首。

金壮龙指出，中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，明确到2035年基本实现新型工业化。中国加快推进新型工业化，把高质量发展要求贯穿全过程，以科技创新引领产业创新，加快科技创新成果应用，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，推进产业链供应链持续优化升级，加快建设以科技创新为引领、以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

金壮龙强调，将不断扩大高水平开放，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级，构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。深化产业链供应链协同创新合作，大力推进科技创新和产业创新深度融合，实施制造业重点产业链高质量发展行动，持续优化创新平台网络，推进国家高新区提质增效。积极支持外资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用。深化制造业数字化转型合作，实施制造业数字化转型行动，深入实施智能制造工程，推进建设智能工厂和智慧供应链。支持中外企业加强合作，加快先进适用数字技术、产品和解决方案转化落地。

同时，将深化制造业绿色低碳合作，稳妥推进重点行业碳达峰，实施绿色制造工程，完善绿色制造服务体系，加快建设绿色工厂、绿色园区和绿色供应链，大力发展绿色低碳产业。推动建立绿色制造国际伙伴关系，建设一批中外合作绿色工业园区，拓展绿色贸易增长点。深化中小企业合作，坚持服务和管理并重、帮扶和发展并举，促进中小企业专精特新发展，推动大中小企业融通创新。推进中小企业高水平开放合作，融入全球产业链供应链。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经