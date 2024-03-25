人民网北京3月25日电 （记者王仁宏）今日，国家能源局发布2024年1-2月份全国电力工业统计数据显示，截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长14.7%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%。

1-2月份，全国发电设备累计平均利用563小时，比上年同期减少6小时。其中，风电373小时，比上年同期减少27小时；太阳能发电168小时，比上年同期减少14小时；火电763小时，比上年同期增加44小时；核电1216小时，比上年同期增加7小时；水电369小时，比上年同期增加5小时。

1-2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资761亿元，同比增长8.3%。电网工程完成投资327亿元，同比增长2.3%。

(责编：王仁宏、高雷)

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