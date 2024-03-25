记者周正平

原标题：新华视点｜博鳌亚洲论坛2024年年会四大板块议题解析

将于3月26日至29日在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛2024年年会，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题，呼吁世界各国共同应对全球性挑战，共同肩负促进和平与繁荣的责任。

当今世界，变局与变革纷呈，挑战与机遇并存。

博鳌亚洲论坛2024年年会议题设置呼应各方关切，设立“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大板块数十个议题，涵盖40多场分论坛活动，为应对全球共同挑战，凝聚博鳌共识，贡献博鳌智慧，提出博鳌方案。

世界经济：激发增长新动能

博鳌亚洲论坛今年年会设置了“世界经济展望”“减少贸易碎片化”等议题，力图为充满不确定性的世界经济，探寻更确定的前行方向。

全球产业链、供应链、价值链持续调整，出现了哪些变化？如何解决好资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题，推动实现普惠包容的经济全球化？

博鳌亚洲论坛秘书长李保东认为，国际社会应坚持发扬包容创新、合作共赢的精神，携手应对全球性挑战。论坛希望通过年会，呼吁各国加强团结与合作，重建信心与信任，共促和平与发展。

如何激发增长新动能，促进世界经济增长？

今年年会重点关注亚洲区域经济一体化进展和经济增长，将举行“深化亚洲金融合作”“打造亚洲增长中心”“投资亚洲未来”多个分论坛。

博鳌亚洲论坛2024年年会旗舰报告评审专家认为，亚太地区仍是全球增长的关键驱动力。亚洲经济体共同维护产业链供应链稳定，持续推进区内经济一体化进程，将为全球经济稳定与增长提供重要支撑。

今年年会增设了“全球南方的兴起”议题，旨在促进全球南方在贸易、债务、粮食、供应链、科技、应对气候变化等领域深化团结合作，共同应对风险挑战，促进世界多极化向更加平等有序的方向发展。

博鳌亚洲论坛已成为国际社会零距离观察和了解中国未来政策走向的机会，也是商界人士发现商机、寻求合作的重要平台。论坛设立了“中国经济展望”议题，“因地制宜发展新质生产力”“扩大高水平对外开放”“高质量发展”也将成为今年年会的讨论热词。

科技创新：开辟未来新景象

当前，生成式人工智能应用快速发展，数字技术正全面融入经济社会的各个领域，新能源汽车技术创新节奏明显加快，绿色技术在促进可持续增长中发挥日益重要的作用……科技创新正在改变世界。

如果强人工智能、量子计算等颠覆性技术相互赋能，世界将呈现怎样的面貌？人类生产生活方式将发生哪些变革，可能面临哪些风险？人工智能全球治理应遵循哪些宗旨和原则？

今年博鳌亚洲论坛年会瞄准世界科技发展前沿、新型产业发展前沿和面临的治理问题，设置的相关议题尤为密集。

与会嘉宾在“科技革命‘奇点’离我们有多远？”“AIGC改变世界”“新能源汽车赛道的未来”“人工智能全球治理”等多个分论坛上，将就上述问题进行深入探讨。

论坛年会还专门设立了“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”“融合与创新的数字经济”分论坛，交流传统产业转型实践和经验，探讨挑战和机遇，倡导国际社会在新领域加强合作、共享红利，使科技革命和数字经济惠及更多群体。

无论是新技术开辟全新未来景象，还是应对可能出现的科技伦理问题和风险，人们都期待着博鳌嘉宾的讨论，为人类未来描绘出更清晰的画卷。

社会发展：聚焦养老和医疗健康

今年博鳌亚洲论坛年会设置了社会发展板块，重点探讨当前经济背景下，养老、医疗健康事业的可持续发展和国际合作问题。

李保东表示，博鳌亚洲论坛除关注传统经济议题外，把视野拓展到创新、健康、教育、文化和媒体，观察经济发展和社会发展的相互影响和作用。

目前，应对人口老龄化、构建老年友好型社会，是很多国家面临的共同课题。年会将举办“展望老龄友好型社会”分论坛，就如何进一步完善社会保障、养老服务和健康支撑三大体系展开对话。

据国家统计局发布数据，截至2023年末，60岁及以上人口已占全国人口的21.1%。与会嘉宾在论坛上介绍的实践范例和发展思路，将为我国建设老年友好型城市和社区提供更多借鉴。

罕见病是世界各国共同面临的医学难题，促进健康公平可及是国家和社会的共同责任，但目前在疾病诊疗、医疗保障、资源配置、跨国合作、药品研发、研究体系、人才培养等方面，仍存诸多挑战。

今年论坛就全球3亿多罕见病患者的健康和权益保障，设置了议题。

各国在应对罕见病挑战中有哪些实践案例可互相借鉴？如何通过跨国合作提高罕见病诊疗技术和药物的可及性？如何推动政产学的融合，构建更加高效的罕见病诊疗体系？这些问题，都将在议题讨论中得到更多解答。

国际合作：应对共同挑战

当前国际格局和国际体系发生深刻调整，全球治理体系发生深刻变革。人类社会面临诸多共同挑战：

各国如何加强宏观政策协调，增强增长动力？各个领域的利益相关者如何加强合作，推动在全球形成统一的人工智能治理框架和标准规范？

气候变化给人类可持续发展带来巨大挑战，国际社会如何跨越政治藩篱，加强应对气候变化的政策协调，增进低碳发展合作，共谋人与自然和谐共生之道？

国际社会共同面对的挑战，体现在今年博鳌亚洲论坛年会设置的议题上。

李保东表示，面对挑战，博鳌亚洲论坛坚持走多边主义的团结合作之路，坚持发挥自身跨文化、跨领域、跨界别的优势，坚持发扬包容创新、合作共赢的博鳌精神，为国际社会携手应对全球性挑战提供一个重要的沟通对话平台。

(责编：申佳平、陈键)

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