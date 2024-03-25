今年前2个月海南对其他博鳌亚洲论坛发起国进出口同比增长超五成
2024年03月25日17:21 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：今年前2个月海南对其他博鳌亚洲论坛发起国进出口同比增长超五成
记者从海口海关了解到，今年前2个月，海南对28个其他博鳌亚洲论坛发起国进出口173.1亿元，同比增长52.5%，占同期海南外贸进出口总值的40.4%，拉动同期海南外贸进出口增长17.2个百分点。其中，出口59.3亿元，增长123%；进口113.8亿元，增长31%。其中，海南对14个发起国进出口实现两位数增长。大宗商品为主要进口产品且增幅超七成。
(责编：申佳平、陈键)
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