人民网北京3月25日电 （记者栗翘楚）随着新一轮科技革命和产业变革深入演进，以网络化、数字化、智能化为代表的数字经济，正在不断创造新的生产供给、激发新的消费需求，拓展新的发展空间，为经济增长注入新活力。3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并发表演讲。

刘烈宏表示，在中国政府的大力推动下，在全社会的共同努力下，中国数字经济蓬勃发展，呈现出数字基础设施支撑更加有力、数据要素活力更加迸发、产业数字化转型更加深入、服务业新业态更加活跃、公共服务更加普惠五方面特点。下一步，国家数据局将进一步把握数字化、网络化、智能化发展的趋势，加快破除阻碍数据要素合规高效流通的体制机制障碍，围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作：

加快完善数据要素基础制度体系。当前，制约数据“供得出”“流得动”“用得好”的卡点堵点问题依然突出，数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度还需完善。同时，也要认识到数据基础制度建设具备复杂性、长期性，国家数据局将坚持问题导向，加快推出一批可落地的政策文件，回应社会关切，逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场活力的收益分配机制，不断完善多方共同参与的数据安全治理机制。此外，国家数据局还将配合财政部积极推进“数据资产入表”，及时解决入表实践中面临的问题，加快完善数据资源相关会计制度。

不断激发数据要素开发利用活力。不同于其他传统要素，数据只有与场景结合，才能改变传统生产函数，更好实现数据价值。去年底，国家数据局等17个部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划》，就是要通过开展试点、举办大赛、征集案例等方式，挖掘并推广一批典型应用场景，以深化数据应用，为不断释放数据要素价值营造更广阔的空间。同时，正积极推动公共数据资源管理和运营机制改革，希望以公共数据开发利用引领撬动各方数据的融合应用。国家数据局还将大力推动企业数据的开发利用，处理好数据安全和个人信息保护，在保护各方合法权益的情况下，更好释放数据要素价值。

加快推进数字基础设施建设。去年以来，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性更加突出。目前，国家数据局在产业生态、算力供给、网络传输、业务调度、系统运营、技术创新等方面进行了部署，目标是构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系，希望通过优化算力布局更好服务数字经济发展。同时，国家数据局正在探索布局数据基础设施，加快数据空间、高速数据网等技术的研究，推动区块链以及联邦学习、多方安全计算等隐私计算技术应用，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通、开发、利用提供支撑。

不断培育壮大数据产业生态。数据要素开发利用离不开各类经营主体的积极参与。当前，中国数据要素市场尚在起步建设阶段，从发展情况看，大致可归为3类，第一类是各地实践探索的数据交易机构，为买卖双方提供展示、撮合、交付等服务；第二类是企业围绕业务协同等自发开展的点对点数据流通交易；第三类是行业数据流通交易平台。不论哪一种模式，都是促进数据要素流通的积极探索，吸引、培育、集聚了技术型、服务型、应用型等多种类型的数据商，以及提供数据合规、质量评估等的第三方专业服务机构。但无论哪种模式，也还需要在实践中进一步检验，真正为数据要素开发利用创造价值。国家数据局将加大对各类数据商和第三方专业服务机构的培育力度，繁荣数据开发利用产业生态，也欢迎国内外企业积极参与中国数据要素市场建设，共享发展红利。

更好推动高质量发展和高水平安全的良性互动。伴随着数字经济快速发展，中国经济与世界经济的融合只会越来越深，在推进数据领域高水平开放方面，上周刚刚出台《扎实推进更高水平对外开放 更大力度吸引和利用外资行动方案》《促进和规范数据跨境流动规定》，这两份文件均明确部署要不断优化数据跨境流动规则。特别是跨境新规豁免了跨境寄递、跨境支付等场景，延长了数据安全评估的有效期，更好促进数据安全高效跨境流动。后续国家数据局还将结合实施情况，及时协同相关部门不断迭代完善政策，持续加强多双边数字领域合作，与主要经贸伙伴国家和地区携手建立数据跨境流动合作机制，更加积极参与全球数字领域规则制定。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经