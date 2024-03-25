人民网北京3月25日电 （记者栗翘楚）“在全球发展清洁能源的道路上，中国发挥着重要作用，并将在许多领域扮演领导者的角色。”3月24日，必和必拓全球首席执行官韩慕睿在中国发展高层论坛2024年年会上表示，2023 年，中国在新兴清洁能源领域的投资总金额高达 6760 亿美元，同比增长24%。清洁能源正在成为中国经济增长的主要驱动力。

要实现低碳减排，并满足不断增长的人口对于提高生活水平的需求，就必须有效借助创新和科技的力量。

韩慕睿表示，中国正在大力推动太阳能电池板、电动汽车和动力、储能电池等三大支柱产业的发展，充分说明技术发展对于绿色可持续发展的重要性，也说明转型必将带来新的经济增长机遇。

碳中和是应对气候变化的关键，它不仅关乎环境保护，更涉及到全球经济的可持续发展。作为全球知名的矿业公司，必和必拓已与中国公司建立了坚实稳固的合作关系。

韩慕睿介绍，以炼钢领域为例，目前，中国的许多高炉钢厂的设备和技术都达到世界领先水平，相比市场上其它高炉的能耗要低得多。一方面，中国钢厂目前主要考虑如何延长现有资产的使用寿命；另一方面，钢厂正在寻求像氢冶金以碳捕集、利用和封存等技术来实现温室气体减排。必和必拓正通过多种合作方式积极支持中国钢铁企业探索适合中国的减排路径。

“中国乐于向世界开放，而世界各国也应该致力于同中国开展合作，这是全球迈向更美好未来的必要条件。在这一时代背景下，通过中国发展高层论坛这样的平台，我们与中国合作伙伴建立的稳固合作关系将为必和必拓在华发展奠定坚实的基础。”韩慕睿说。

(责编：乔业琼、高雷)

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