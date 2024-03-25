尺素金声 | 大规模设备更新，如何撬动5万亿元大市场？
新一轮大规模设备更新，重磅利好！
3月13日，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）正式印发。六个方面、20项重点任务即将开启的海量需求，引发社会广泛关注。
作为制造业大国和人口大国，2023年，中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求不断扩大，初步估算，这将是一个年规模超5万亿元的庞大市场。
一段时间以来，关于设备更新的议题已在多个重要会议上被反复提及。早在去年底，中央经济工作会议就提出，“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。今年2月23日，中央财经委员会第四次会议强调，“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。
对现阶段的中国来说，大规模设备更新需求是否迫切？答案毋庸置疑是肯定的。
短期看，扩内需、稳增长。
制造业增加值占全球比重超过30%，连续14年位列全球第一。近年来，中国实体经济“块头”越来越大，2023年全部工业增加值39.9万亿元，占GDP比重达到31.7%。与此同时，设备体量也越来越大，工业机器人保有量占全球三分之一、新增装机量超全球总量的一半、风电等新能源设备装机量居全球第一……截至2023年末，规模以上工业企业资产已超167万亿元，多种关键设备保有量全球领先。
随着新型工业化深入推进，工业领域对先进设备的需求将持续增长。根据《方案》提出的目标，到2027年，重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，意味着未来四年，这些领域设备投资增速年均在5.5%以上。充分释放工业设备更新潜力，将进一步激发有效投资的关键作用，为经济增长“加油助力”。
长远看，调结构、促转型。
如同耕耘作物，春天播种，秋来收获。在经济运行中，今天的投资结构就是明天的产业结构，而产业结构又决定了今后一个时期经济发展的韧性、后劲和竞争力。
从产业发展规律来看，设备更新是生产活动周期的重要一环。受机器磨损、技术进步等因素影响，生产设备往往几年就需更新，设备更替带动资本开支，进而产生经济的周期性变化。
重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%……此轮大规模设备更新目标清晰，锚定高端、智能、绿色的发展方向，为的便是以设备升级带动中国制造业整体竞争力跃升，在推动新旧动能转换中实现高质量发展。
新一轮大规模设备更新，明晰“目标往哪里去”，也要解决“资金从哪里来”。设备更新，主体在企业。当前，外部环境复杂严峻、经济回升基础不稳、部分行业竞争激烈，设备更新投入大、周期长、见效慢，只有解决好企业更新改造的意愿、资金，才能让好政策起到好效果。
针对难点堵点，《方案》坚持市场为主、政府引导，作出一揽子政策安排。从“引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持”，将“加强企业技术改造项目用地、用能等要素保障”，再到“积极开展重大技术装备科技攻关”……项项有针对、招招解痛点，让大规模设备更新资金有来源、要素有保障、创新有支撑。
落实大规模设备更新行动，各地各部门正在积极响应——看交通，铁路领域加快淘汰老旧内燃机车，将持续释放铁路设备更新需求；看制造，节能降碳改造和智慧化升级正在多个工业行业有序推进；看市政，结合推进城市更新，供水、供热等设施升级改造也将纳入设备更新行动中……设备更新的“指挥棒”，正在成为产业升级的“风向标”、经济增长的“助推器”。
经济发展是一个螺旋式上升的过程，量积累到一定阶段，必须转向质的提升。抓住新一轮大规模设备更新的宝贵机遇，以设备升级增进先进产能，以高品质供给激发全新需求，不断形成更新换代规模效应，中国经济必将在从“设备更新”到“焕然一新”的升级中迈向高质量发展。
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