人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

比亚迪达成第700万辆新能源汽车下线 

2024年03月26日08:27 | 来源：中国网
小字号

原标题：比亚迪达成第700万辆新能源汽车下线，全新腾势N7即将上市！

2024年3月25日，比亚迪再次刷新纪录，成为达成第700万辆新能源汽车下线的汽车品牌，全新腾势N7作为下线车型在济南工厂亮相。

自2021年5月“第100万辆新能源汽车下线”至今，不到3年，比亚迪便达到了第700万辆的新高度，不仅跑出了中国品牌的“加速度”，也书写了引领汽车行业变革的完美答卷，是全球绿色出行加速发展的见证。

2023年，比亚迪全年累计销售302万辆，再次蝉联全球新能源汽车销量冠军，并跻身全球销量前十。继去年推出“油电同价”的冠军版车型后，今年2月，比亚迪又强势推出荣耀版车型，开启“电比油低”的新时代！这背后是比亚迪规模化效应和全产业链优势形成的强大合力。

目前，中国新能源汽车单周渗透率已突破48.2%，创下历史新高，预计未来3个月新能源汽车渗透率将超过50%。在本月第三周的乘用车销量榜前10中，比亚迪就占据了7席。

比亚迪将坚持用颠覆性的创新技术提升生产力，借助规模化、体系化的产业优势，为汽车工业的绿色低碳转型发展贡献力量。

比亚迪全智能化生产线

多品牌协同发展，带动产业高质量升级

在汽车产业结构化转型的关键期，比亚迪多品牌发展的市场战略成效显著。比亚迪品牌王朝丨海洋、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌在过去的一年中，多款车型获得各细分市场的销量冠军。高端品牌仰望的首款车型“仰望U8”在本月达成5000台交付，仅用时132天。豪华品牌腾势的全新腾势N7也将于4月1日正式上市，智电融合全面进化，为用户带来兼具高颜值与百万级舒享豪华座舱的领先车型。

全球化进程加速，打造令人尊敬的世界级品牌

领先的科技，优质的产品，完善的产业链，使得比亚迪受到越来越多消费者的青睐。在高水平的开放新格局下，比亚迪积极布局全球市场，走进全球用户视野。去年比亚迪海外新能源乘用车销量突破24万辆，同比增长337%，成为2023年新能源汽车出口最多的中国品牌。截至目前，比亚迪已进入全球78个国家和地区，并在巴西、匈牙利、泰国等海外地区投资建厂，成为中国制造的“新名片”。

今年，比亚迪将携手2024欧洲杯踏上绿茵赛场，成为首个登上欧洲杯赛场的新能源汽车品牌，也是首个与欧洲杯合作的中国汽车品牌。未来，比亚迪将持续拓宽并深化海外产品、技术及品牌的一系列本土化合作，推动全球汽车产业加速进入新能源时代。

比亚迪成为2024欧洲杯官方合作伙伴

回望过去，比亚迪历经20多年的技术耕耘，成为了中国汽车工业70年来首个进入世界销量前十的中国品牌。而如今，站在700万的新里程碑之上，比亚迪将不忘初心，继续依托核心科技及全产业链优势，推出更多重磅技术和优质产品，打造令人尊敬的世界级品牌。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
　　去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
AI观察｜巨头纷纷入局，“AI PC”时代将至？
　　在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？ 3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部