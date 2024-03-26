原标题：比亚迪达成第700万辆新能源汽车下线，全新腾势N7即将上市！

2024年3月25日，比亚迪再次刷新纪录，成为达成第700万辆新能源汽车下线的汽车品牌，全新腾势N7作为下线车型在济南工厂亮相。

自2021年5月“第100万辆新能源汽车下线”至今，不到3年，比亚迪便达到了第700万辆的新高度，不仅跑出了中国品牌的“加速度”，也书写了引领汽车行业变革的完美答卷，是全球绿色出行加速发展的见证。

2023年，比亚迪全年累计销售302万辆，再次蝉联全球新能源汽车销量冠军，并跻身全球销量前十。继去年推出“油电同价”的冠军版车型后，今年2月，比亚迪又强势推出荣耀版车型，开启“电比油低”的新时代！这背后是比亚迪规模化效应和全产业链优势形成的强大合力。

目前，中国新能源汽车单周渗透率已突破48.2%，创下历史新高，预计未来3个月新能源汽车渗透率将超过50%。在本月第三周的乘用车销量榜前10中，比亚迪就占据了7席。

比亚迪将坚持用颠覆性的创新技术提升生产力，借助规模化、体系化的产业优势，为汽车工业的绿色低碳转型发展贡献力量。

比亚迪全智能化生产线

多品牌协同发展，带动产业高质量升级

在汽车产业结构化转型的关键期，比亚迪多品牌发展的市场战略成效显著。比亚迪品牌王朝丨海洋、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌在过去的一年中，多款车型获得各细分市场的销量冠军。高端品牌仰望的首款车型“仰望U8”在本月达成5000台交付，仅用时132天。豪华品牌腾势的全新腾势N7也将于4月1日正式上市，智电融合全面进化，为用户带来兼具高颜值与百万级舒享豪华座舱的领先车型。

全球化进程加速，打造令人尊敬的世界级品牌

领先的科技，优质的产品，完善的产业链，使得比亚迪受到越来越多消费者的青睐。在高水平的开放新格局下，比亚迪积极布局全球市场，走进全球用户视野。去年比亚迪海外新能源乘用车销量突破24万辆，同比增长337%，成为2023年新能源汽车出口最多的中国品牌。截至目前，比亚迪已进入全球78个国家和地区，并在巴西、匈牙利、泰国等海外地区投资建厂，成为中国制造的“新名片”。

今年，比亚迪将携手2024欧洲杯踏上绿茵赛场，成为首个登上欧洲杯赛场的新能源汽车品牌，也是首个与欧洲杯合作的中国汽车品牌。未来，比亚迪将持续拓宽并深化海外产品、技术及品牌的一系列本土化合作，推动全球汽车产业加速进入新能源时代。

比亚迪成为2024欧洲杯官方合作伙伴

回望过去，比亚迪历经20多年的技术耕耘，成为了中国汽车工业70年来首个进入世界销量前十的中国品牌。而如今，站在700万的新里程碑之上，比亚迪将不忘初心，继续依托核心科技及全产业链优势，推出更多重磅技术和优质产品，打造令人尊敬的世界级品牌。

(责编：曹淼、李源)

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