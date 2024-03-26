人民网北京3月26日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，农业农村部、公安部联合印发通知，决定自2024年4月1日至7月31日，在沿黄九省（自治区）同步开展2024年黄河休禁渔期专项执法行动（以下简称“专项行动”），切实维护黄河休禁渔期秩序，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

专项行动明确四项主要任务：一是严打非法捕捞行为。紧盯关键环节、重点群体和突出问题，持续加大执法投入，创新执法手段，提升执法质效；加强行刑衔接，强化环境公益诉讼和生态损害赔偿。二是实施流域分段管控。黄河河源区和上游水域实行常年禁渔，要强化常态化巡护，实行全时管控；中游和下游水域实行阶段性休禁渔，要严查“三无”船舶涉渔、电毒炸鱼等严重违法行为；海河交汇区域要重点盯防海船逆流非法捕捞。三是加强市场销售监管。积极配合市场监管等部门，实行全环节监管，溯源倒查非法水产品来源，斩断“捕、运、销”黑色利益链。四是强化垂钓监管。多措并举加强垂钓活动监督管理，严查各类破坏水生生物资源的禁用钓具钓法，防止以休闲垂钓为名从事非法捕捞生产作业。

两部门强调，开展专项行动是落实黄河休禁渔期制度、促进黄河流域生态环境保护的重要举措，沿黄各地渔业渔政和公安部门要提高政治站位，强化部门联动、区域联防，以更大力度、更实举措、更高要求，严厉打击各类违反黄河休禁渔期规定违法违规活动，确保黄河休禁渔期制度执行到位、黄河水生生物资源得到有效养护。

(责编：方经纶、高雷)

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