人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部、公安部联合部署2024年黄河休禁渔期专项执法行动

2024年03月26日08:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月26日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，日前，农业农村部、公安部联合印发通知，决定自2024年4月1日至7月31日，在沿黄九省（自治区）同步开展2024年黄河休禁渔期专项执法行动（以下简称“专项行动”），切实维护黄河休禁渔期秩序，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

专项行动明确四项主要任务：一是严打非法捕捞行为。紧盯关键环节、重点群体和突出问题，持续加大执法投入，创新执法手段，提升执法质效；加强行刑衔接，强化环境公益诉讼和生态损害赔偿。二是实施流域分段管控。黄河河源区和上游水域实行常年禁渔，要强化常态化巡护，实行全时管控；中游和下游水域实行阶段性休禁渔，要严查“三无”船舶涉渔、电毒炸鱼等严重违法行为；海河交汇区域要重点盯防海船逆流非法捕捞。三是加强市场销售监管。积极配合市场监管等部门，实行全环节监管，溯源倒查非法水产品来源，斩断“捕、运、销”黑色利益链。四是强化垂钓监管。多措并举加强垂钓活动监督管理，严查各类破坏水生生物资源的禁用钓具钓法，防止以休闲垂钓为名从事非法捕捞生产作业。

两部门强调，开展专项行动是落实黄河休禁渔期制度、促进黄河流域生态环境保护的重要举措，沿黄各地渔业渔政和公安部门要提高政治站位，强化部门联动、区域联防，以更大力度、更实举措、更高要求，严厉打击各类违反黄河休禁渔期规定违法违规活动，确保黄河休禁渔期制度执行到位、黄河水生生物资源得到有效养护。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
　　去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
AI观察｜巨头纷纷入局，“AI PC”时代将至？
　　在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？ 3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部