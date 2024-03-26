人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天水的“热辣滚烫”：味蕾带我们穿越时空

王豪 马富春
2024年03月26日09:10 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：天水的“热辣滚烫”：味蕾带我们穿越时空

流量的风吹过，西北小城天水跃升全网话题“C位”。靠着一把把“蔬菜花束”，一勺勺红亮辣椒油，一碗碗“香晕了”的麻辣烫，迷倒了南来北往的客。

“工作学习暂停，有急事去趟天水”“天水麻辣烫只有0次和无数次”“没开玩笑，感觉现在天水市有一亿人”……线上，网友纷纷刷屏；线下，各地游客乘高铁、搭飞机涌入天水，亲身感受舌尖上的“热辣滚烫”。

甘肃省旅游信息数据中心统计，3月1日-23日，天水市累计接待游客299万人次。在周末，单日省外客流一度突破7万人次。

大数据算法击中用户消费趣点，带给天水消费爆点的同时，也让天水被动参加了一场围绕“城市综合服务能力”作答的“闭卷考试”。

如何继“淄博赶烤”“尔滨宠粉”后，扛起“天天向上”的大旗？天水，这座国家历史文化名城，从“抄作业”到“做自己”，展现出不一样的“留客之道”。

烟火气让小城更“滚烫”

来到位于天水市秦州区大众路的四合院美味城，排队去吃麻辣烫的游客队伍一直延续到院外的人行道。有人打趣，“上次天水来这么多人，还是诸葛亮收服姜维的时候”。

被里三层、外三层的食客包围，海英麻辣烫老板娘哈海英被“绑”在了店里，从早上6点一直到深夜，一刻不得闲。

哈海英做了20多年的麻辣烫，小店的口味一直被本地人所喜爱，但像现在这样，一天接待七八百位外地客人还是“破天荒”。

为此，她动员了好几位亲戚来店里帮忙，表弟平平还因“表情管理失败”火爆全网。

即使忙碌，哈海英也没有放弃对品质的把控，中间特地停业去准备食材、炒制油泼辣子、熬汤底等。

她告诉记者，眼下她没有开分店的打算，雇人怕把小店的牌子砸了，目前只能尽力做到认真对待每位顾客，“送上良心麻辣烫，让大家不虚此行”。

位于四合院另一侧的伊甸园麻辣烫店里，店主虎小玉不时与食客互动，推介自家做的洋芋丸子、手擀粉，也推介天水的呱呱、然然等其他小吃。

有食客端上麻辣烫，找不到座位，虎小玉看到了，立刻从店里“窜”出来，沟通桌椅的使用。

五湖四海的互动、拍照打卡的喧嚣、网红主播的吆喝、凌晨就来排队的熙攘，这些都让东北小伙王智勇想到了前不久的“尔滨热”。

“来了天水之后，发现这里有很多和东北相似的地方。”在王智勇心里，天水有“烟火气”，当地人身上有“家乡好不容易火一次，不能留下不好印象”的淳朴劲儿。

“天水麻辣烫和我们东北的一样，量大、实惠。”王智勇说，他和朋友花了40多元，吃了满满一大盆，味道相当不错。

人情味让文旅发展有空间

在刺激食客味蕾之余，麻辣烫像一根引线，倏忽间点燃，炸开了天水文旅发展的想象空间。

有网友以“认认真真抄作业，小心翼翼接流量”来评价天水走红后的一系列服务保障工作。

一些计划来天水游玩的外地朋友还未出行，就因一波波“宠粉”操作，把对这座城市的期待值直接拉满。

兰州铁路局加开兰州西至西安北、兰州西至天水南等4趟动车组列车，周末对前往天水方向的1对动车组列车实施重联运行，并在近期开通“天水麻辣烫”旅游专列，奉上包含天水人文历史、特色小吃文化知识等内容的互动节目。

天水机场联合天水文旅景点推出“乘飞机 十元游伏羲庙”文旅产品；制作天水麻辣烫地图，提供信息咨询服务；协调增设“麻辣烫”公交专线、出租专车；在值机前增设“麻辣烫调料”及时托运信息提示牌，专人现场提供打包服务，避免旅客二次安检。

抵达目的地后，有身着明黄色汉服的演员以一支迎宾舞礼迎四海宾朋，还有身着铁路蓝色制服的铁路职工、穿上红马甲的青年志愿者主动送上服务，引导旅客去公交站乘坐“麻辣烫公交专线”、发放旅游宣传册、派送免费矿泉水等，让每一位远道而来的客人，一下车就能感受到天水的热情。

爱心车队“保姆式”接送游客，衍生了“以普通话考试甄别真假游客”的段子。一位天水市民告诉记者，为了缓解市内交通压力，他响应号召不开车上班，一次在路上等公交时，有爱心车辆主动邀他搭乘，前提是他能发出“风起云涌”的正确读音。

各政府部门抓住一切机会，努力实现“一碗麻辣烫推动天水大发展”——组织人员连夜粉刷墙壁、竖起路牌；在天水古城举办麻辣烫“吃货节”系列活动；设立麻辣烫一条街；将桌凳餐具全都换新，无死角做好卫生保障；敞开党政机关大院的大门，免费向外地游客开放停车位、厕所等……

“都说西北粗犷，但天水有它细腻的一面。”在团秦州区委工作的年轻干部何理敏用“周到”概括家乡此次的表现。

何理敏是“周到天水”的一分子。自天水麻辣烫走红以来，要是单位上没有其他工作安排，她就会到四合院美味城旁的青年志愿服务岗值班。

“一天3班倒，每班次20多人值守，给游客提供各项服务。”何理敏介绍，志愿者既包括在校大学生、各单位的青年职工，也包括蓝天救援队这样的专业队伍。大家合作分工，以期更好维持现场秩序，应对各类突发情况。

为了让工作更有条理，“新人”上岗必须参加培训，学习礼仪以及天水的文旅知识、了解热门食宿商圈等。志愿者的脖子上还挂着一个印有二维码的牌子，游客一扫，就能打开一份“吃麻辣烫游天水”的详细攻略。

近期，在天水，这样细化落实各项服务的贴心举措有很多。天水市商务局服务行业管理科科长鲁宏亮拿手机里的“天水麻辣烫保障工作群”举例说，在这个群里，每天文旅、商务、市场监管、宣传等部门都会联动工作，汇总游客数量、统计食材储备量、公布网友反馈建议等，并在第一时间调配资源，分工整改存在问题。

客观来说，相比一线城市，天水在基础设施、服务能力、容纳空间等方面仍有差距，但广大网友选择用鼓励肯定它的诚意——有人说，只要虚心、上进，什么时候开始都不晚。还有人说，看似火的是麻辣烫，其实火的是那份纯真和厚爱。

“流量”如何变“留量”

品味舌尖上的“麻”“辣”“烫”，感受城市服务的温暖，不少游客发现，天水吸引自己的还有它独特的城市气质。

和朋友从西安自驾到天水的王女士感受到这座小城的“慷慨”。她说，她等麻辣烫等了近10个小时，其间，没有买过一瓶水，还被“烧鸡”“苹果”等投喂到“胃很撑”。让她惊喜的是，她还在天水收到了来自陕西的“西凤酒”。

除了敞开胸怀欢迎广大游客，天水还包容着文化与文化的碰撞。在“吃货节”现场，当地政府不仅为天水五县两区的地方美食、旅游专线、非遗、文创布设展台，还为兄弟市州挪出空间、送去流量。

天水市秦安县的高抬、武山县的“捣蒜罐”，陇南市白马藏族传统祭祀舞蹈“池哥昼”、甘肃平凉的崆峒武术等在古城轮番上演，还有甘南藏族自治州和张掖市肃南裕固族自治县的“纯净民族风”，让游客和市民直呼“走不动，根本走不动”。

将直播镜头对准了沸腾着的麻辣烫汤锅，内心深处，真正让山东小伙迟光杰赞叹的是天水“快流量裹挟下流露出的慢气质”。

这是迟光杰第二次到天水。第一次，他在高铁站匆匆停留，对文创展架上的陶器、掐丝珐琅、漆艺工艺品等印象深刻。这次他抱着“说不定自己某个举动就火了”的想法来天水“蹭流量”，却因为甘肃社火、罐罐茶等非物质文化遗产思考良久。

“一座城市的火爆，需要天时、地利、人和，但一个城市的自信，只能源自其千百年来的历史文化积淀。”迟光杰认为，正因为这份文化自信，天水在突然走红、受宠若惊后的操作都“很稳”，一点点加大重视，一点点开展行动，按照它的节奏来迎接这“泼天富贵”。

8000年的文明史、3000年的文字记录史和2700多年的建城史是这座西北小城的底气，全市42处A级旅游景区则负责带给游人一个接一个的惊喜。天水这颗“深藏不露的明珠”在互联网聚光灯下，再次绽放光彩。

每位天水市民都盼望着，麻辣烫带来的“流量”能够变成家乡“留量”。在新打造的天水麻辣烫一条街上，天水华天电子集团职工王莉利用下班后的空闲时间直播，帮朋友的麻辣烫摊位引流。

说着说着，她的话题就变成了天水的秦安蜜桃、秦州樱桃、清水核桃、甘谷辣椒，还有中国四大石窟之一的麦积山石窟、伏羲庙和伏羲创画八卦的卦台山……

“有人认为天水是大漠长烟，其实这里是塞上江南；有人说天水驼铃声声，实际上却是莺歌艳艳。”王莉说，融合南北、贯通古今，“天水的风景、特产、文化都非常值得推广，让全国人民都看见。”

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
　　去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
AI观察｜巨头纷纷入局，“AI PC”时代将至？
　　在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？ 3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部