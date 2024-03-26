人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

债券市场为何持续走强

勾明扬
2024年03月26日09:11 | 来源：经济日报
小字号

原标题：债券市场为何持续走强

今年以来，我国债券市场持续走强。截至3月22日，10年期国债收益率为2.3051%，30年期国债收益率为2.4832%。业内人士认为，这反映出市场对未来经济形势的乐观预期。

3月份，债市经历了一些波动，呈现出窄幅震荡的格局。如何看待当前债券市场？

中长期国债受热捧

近年来，我国债券市场取得了长足发展，债券发行规模持续扩容。中国人民银行发布数据显示，截至2024年1月末，我国债券余额159万亿元，近5年的年均增速高达13%，规模稳居世界第二位。2023年，债券现券成交额达354万亿元，债券回购和同业拆借成交额高达2273万亿元。

在债市持续走强背景下，中长期国债成为市场焦点。由于中长期国债具有稳定的收益和较低的风险，因此成为投资者追求稳健收益的首选。

根据债券的运行过程和市场基本功能，债券市场可以分为发行市场和流通市场。债券发行市场，又称一级市场，是发行单位初次出售新债券的市场，其作用是将政府、金融机构以及公司企业等为筹集资金向社会发行的债券，分散发行到投资者手中。债券流通市场，又称二级市场，指已发行债券买卖转让的市场。债券一经认购，即确立了一定期限的债权债务关系，但通过债券流通市场，投资者可以转让债权，把债券变现。

10年期国债收益率指的是国家发行的期限为10年的国债在二级市场上的交易收益率。通俗地说，就是指购买并持有10年期国债，到期时所获得的年化收益率，30年期同理。一般来说，国债收益率与国债价格成反比，国债价格越高，其收益率就越低。反之，国债收益率上行也代表了国债价格在下跌。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，从理论上看，一方面国内债券市场上，银行是主要投资者和持有者，LPR下调意味着银行贷款收益率下降，可能会增加债券市场的投资，导致二级市场债券价格上涨，意味着此时买入债券持有到期的收益率下降；另一方面，从企业融资的角度看，贷款融资和发行债券融资具有替代性，LPR下调意味着贷款利率下降，贷款融资成本下降也推动其在债券一级发行市场利率走低，这意味着债券的票面收益率降低。“这是理论上的分析，就实际情况看，因为债券市场投资主体是机构投资者，其对LPR调整会有预期并根据其预期调整投资策略，市场会预先反映出LPR调整对债券市场的影响。”娄飞鹏说。

南方基金表示，通常情况下，10年期国债是中长期国债流动性最好的品种。10年期国债收益率也常常作为一个重要的宏观经济指标，对于分析市场走势具有重要参考价值。例如，中国人民银行会通过加息、降息等货币政策影响10年期国债，进而进行利率导向和预期管理，同时会影响金融市场的其他中长期利率，如企业债券利率。另外，国债具有较强的避险作用，10年期国债收益率也被看作是各类资产收益率之锚，比如房产、股票、黄金等的估值都离不开它。

流动性是主要因素

目前，我国债券市场收益率处于历史低位。中国人民银行数据显示，2024年1月末，10年期国债收益率下降至2.43%，各信用等级、各期限信用债券发行利率跟随下行。2024年1月，信用债券加权平均发行利率为2.92%，较2023年1月下降87个基点。罕见的债券牛市行情超出了众多从业者和投资者的预期，也推动了债券价格的上涨，并且带动了债券基金收益的上涨。

中欧基金认为，债券市场走强，一方面与经济环境有关。今年以来，已公布的基本面数据逐步改善，这是债市走强的关键；另一方面，在跨年、春节的关键时点上，资金面合理充裕。特别是春节后，2月20日的大幅度降准，释放长期流动性约1万亿元，未来中期借贷便利（MLF）利率依然有较强的调降预期。合理充裕的流动性是债市走强的主要因素。

据中国人民银行3月20日数据显示，贷款市场报价利率（LPR）较2月保持不变，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。业内人士认为，此次报价符合市场一致预期。招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼预计，下一阶段，中国人民银行有望降低MLF利率等政策利率，引导银行降低存款利率，继续推动LPR有序下行，进一步降低实体经济融资成本。

中信证券研报指出，LPR调整前后债市涨跌不一，其中30年期国债收益率变化相较10年期国债更为平稳。横向对比来看，2023年之前，LPR下调当日债市利率甚至会有所抬升；但近几次LPR下调后，债市收益率往往趋于下行，调整幅度有所收窄。部分业内人士认为，今年以来的债券基金指数收益已较去年同期有所收窄，债市投资的止盈情绪有可能进一步回升。

长期发展前景看好

中国资本市场的开放得到各国投资者的认可，中国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数，国际影响力不断提升。

截至2024年1月末，已有1129家境外投资者进入我国债券市场，涵盖70多个国家和地区的主权类和商业类投资者，持有我国境内债券3.9万亿元人民币，境外投资者已连续12个月净买入我国债券，累计净买入超过1.8万亿元。

“虽然债市整体呈现强势，但投资者仍需关注风险，合理配置资产，以实现稳健的投资回报。”董希淼表示，债市长期发展前景仍然看好，债券资产长期仍有支撑。例如，随着银行理财产品规模回升，对债券配置需求提高，将推动债券价格上涨。

展望后市，多位机构人士表示，在市场流动性的变化与股债“跷跷板”等情况下，后续债券市场在节奏上存在波动的可能性，需要重点观察地方债发行节奏、汇率变化等多项经济指标的实际影响，债市表现也将影响债基表现。

值得注意的是，前段时间债券市场曾经历了不同程度的回调。对于债市调整的原因，多家机构认为，由于本轮超长债利率下行速度偏快，市场预期过于一致，盈利机构有止盈诉求，再加上稳增长政策仍在持续出台，1万亿元特别国债发行超出市场预期，因此，债券市场出现了阶段性调整。

多位基金经理认为，债市目前交易较为拥挤，短期有一定的阶段性调整风险，但在降息周期中，预计调整空间有限。债券市场目前依然在牛市通道中，后续或以震荡为主。基金经理整体维持中性偏积极配置思路，看好中短端利率债、可转债、中高等级信用债的配置机会。

中金固收研究团队认为，虽然债券利率已较年初有较大幅度回落，但从当前债市供需关系、经济转型下的中长期增长、实际利率、资金活性等多角度来看，利率下行符合市场逻辑和理性定价，债券估值对标于基本面、政策面、机构行为，其实并不算贵，尤其近期利率还经历了一轮调整，债券吸引力边际回升，10年国债利率年内低点可能会降至2.2%甚至以下。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
　　去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
AI观察｜巨头纷纷入局，“AI PC”时代将至？
　　在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？ 3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部