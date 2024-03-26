勾明扬

原标题：债券市场为何持续走强

今年以来，我国债券市场持续走强。截至3月22日，10年期国债收益率为2.3051%，30年期国债收益率为2.4832%。业内人士认为，这反映出市场对未来经济形势的乐观预期。

3月份，债市经历了一些波动，呈现出窄幅震荡的格局。如何看待当前债券市场？

中长期国债受热捧

近年来，我国债券市场取得了长足发展，债券发行规模持续扩容。中国人民银行发布数据显示，截至2024年1月末，我国债券余额159万亿元，近5年的年均增速高达13%，规模稳居世界第二位。2023年，债券现券成交额达354万亿元，债券回购和同业拆借成交额高达2273万亿元。

在债市持续走强背景下，中长期国债成为市场焦点。由于中长期国债具有稳定的收益和较低的风险，因此成为投资者追求稳健收益的首选。

根据债券的运行过程和市场基本功能，债券市场可以分为发行市场和流通市场。债券发行市场，又称一级市场，是发行单位初次出售新债券的市场，其作用是将政府、金融机构以及公司企业等为筹集资金向社会发行的债券，分散发行到投资者手中。债券流通市场，又称二级市场，指已发行债券买卖转让的市场。债券一经认购，即确立了一定期限的债权债务关系，但通过债券流通市场，投资者可以转让债权，把债券变现。

10年期国债收益率指的是国家发行的期限为10年的国债在二级市场上的交易收益率。通俗地说，就是指购买并持有10年期国债，到期时所获得的年化收益率，30年期同理。一般来说，国债收益率与国债价格成反比，国债价格越高，其收益率就越低。反之，国债收益率上行也代表了国债价格在下跌。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，从理论上看，一方面国内债券市场上，银行是主要投资者和持有者，LPR下调意味着银行贷款收益率下降，可能会增加债券市场的投资，导致二级市场债券价格上涨，意味着此时买入债券持有到期的收益率下降；另一方面，从企业融资的角度看，贷款融资和发行债券融资具有替代性，LPR下调意味着贷款利率下降，贷款融资成本下降也推动其在债券一级发行市场利率走低，这意味着债券的票面收益率降低。“这是理论上的分析，就实际情况看，因为债券市场投资主体是机构投资者，其对LPR调整会有预期并根据其预期调整投资策略，市场会预先反映出LPR调整对债券市场的影响。”娄飞鹏说。

南方基金表示，通常情况下，10年期国债是中长期国债流动性最好的品种。10年期国债收益率也常常作为一个重要的宏观经济指标，对于分析市场走势具有重要参考价值。例如，中国人民银行会通过加息、降息等货币政策影响10年期国债，进而进行利率导向和预期管理，同时会影响金融市场的其他中长期利率，如企业债券利率。另外，国债具有较强的避险作用，10年期国债收益率也被看作是各类资产收益率之锚，比如房产、股票、黄金等的估值都离不开它。

流动性是主要因素

目前，我国债券市场收益率处于历史低位。中国人民银行数据显示，2024年1月末，10年期国债收益率下降至2.43%，各信用等级、各期限信用债券发行利率跟随下行。2024年1月，信用债券加权平均发行利率为2.92%，较2023年1月下降87个基点。罕见的债券牛市行情超出了众多从业者和投资者的预期，也推动了债券价格的上涨，并且带动了债券基金收益的上涨。

中欧基金认为，债券市场走强，一方面与经济环境有关。今年以来，已公布的基本面数据逐步改善，这是债市走强的关键；另一方面，在跨年、春节的关键时点上，资金面合理充裕。特别是春节后，2月20日的大幅度降准，释放长期流动性约1万亿元，未来中期借贷便利（MLF）利率依然有较强的调降预期。合理充裕的流动性是债市走强的主要因素。

据中国人民银行3月20日数据显示，贷款市场报价利率（LPR）较2月保持不变，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。业内人士认为，此次报价符合市场一致预期。招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼预计，下一阶段，中国人民银行有望降低MLF利率等政策利率，引导银行降低存款利率，继续推动LPR有序下行，进一步降低实体经济融资成本。

中信证券研报指出，LPR调整前后债市涨跌不一，其中30年期国债收益率变化相较10年期国债更为平稳。横向对比来看，2023年之前，LPR下调当日债市利率甚至会有所抬升；但近几次LPR下调后，债市收益率往往趋于下行，调整幅度有所收窄。部分业内人士认为，今年以来的债券基金指数收益已较去年同期有所收窄，债市投资的止盈情绪有可能进一步回升。

长期发展前景看好

中国资本市场的开放得到各国投资者的认可，中国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数，国际影响力不断提升。

截至2024年1月末，已有1129家境外投资者进入我国债券市场，涵盖70多个国家和地区的主权类和商业类投资者，持有我国境内债券3.9万亿元人民币，境外投资者已连续12个月净买入我国债券，累计净买入超过1.8万亿元。

“虽然债市整体呈现强势，但投资者仍需关注风险，合理配置资产，以实现稳健的投资回报。”董希淼表示，债市长期发展前景仍然看好，债券资产长期仍有支撑。例如，随着银行理财产品规模回升，对债券配置需求提高，将推动债券价格上涨。

展望后市，多位机构人士表示，在市场流动性的变化与股债“跷跷板”等情况下，后续债券市场在节奏上存在波动的可能性，需要重点观察地方债发行节奏、汇率变化等多项经济指标的实际影响，债市表现也将影响债基表现。

值得注意的是，前段时间债券市场曾经历了不同程度的回调。对于债市调整的原因，多家机构认为，由于本轮超长债利率下行速度偏快，市场预期过于一致，盈利机构有止盈诉求，再加上稳增长政策仍在持续出台，1万亿元特别国债发行超出市场预期，因此，债券市场出现了阶段性调整。

多位基金经理认为，债市目前交易较为拥挤，短期有一定的阶段性调整风险，但在降息周期中，预计调整空间有限。债券市场目前依然在牛市通道中，后续或以震荡为主。基金经理整体维持中性偏积极配置思路，看好中短端利率债、可转债、中高等级信用债的配置机会。

中金固收研究团队认为，虽然债券利率已较年初有较大幅度回落，但从当前债市供需关系、经济转型下的中长期增长、实际利率、资金活性等多角度来看，利率下行符合市场逻辑和理性定价，债券估值对标于基本面、政策面、机构行为，其实并不算贵，尤其近期利率还经历了一轮调整，债券吸引力边际回升，10年国债利率年内低点可能会降至2.2%甚至以下。

(责编：申佳平、陈键)

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