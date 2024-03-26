黄垚

原标题：新闻分析：地磁暴会带来哪些影响？

据中国气象局国家空间天气监测预警中心预报，24日至26日可能出现地磁活动，其中25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴。

为什么会发生地磁暴？会产生哪些影响？

国家空间天气监测预警中心空间天气技术研发室主任宗位国表示，空间天气和地球天气一样，也在平静和活跃间轮转，但周期更长，通常11年为一个轮转周期。2019年12月进入第25个太阳活动周以来，太阳活动明显增强。

一次日冕物质抛射过程能将数以亿吨计的太阳物质以数百千米每秒的高速抛离太阳表面，不仅是巨大质量与速度汇聚成的动能，同时还携带着太阳强大的磁场能，一旦命中地球，就会引发地磁场方向与大小的变化，即地磁暴。

预报显示，此次日冕物质抛射过程发生的位置几乎正对地球。因此从地球看去，喷发物形成一个圆面，也就是“全晕”。此类爆发活动喷出的太阳物质相对地球速度快、覆盖度高，可能引起比较强的地磁活动。

地磁暴发生时，通常会带来“美丽的邂逅”——极光。

地磁暴期间，高能粒子从太空落下，撞击空气并使其发光。对于北半球来说，地磁暴越强，极光发生的范围就会越往南扩。去年11月30日至12月2日地磁暴期间，我国黑龙江、新疆、内蒙古、北京、河北等地出现极光，可见范围大，实属罕见。专家表示，今年3月这次地磁暴，叠加春分过后不久的绝佳时间点，可以大大拉高极光爱好者的期待值。

但公众也不免担心，地磁暴发生期间是否会影响日常生活？还能坐飞机吗？

“地磁暴的发生对公众日常生活的影响微乎其微，对航空器和卫星轨道运行会有一定影响，但都可测可控。”宗位国说。

专家解释说，卫星空间站可能会因大气拖曳造成轨道高度有所下降，需加强对轨道的监测并根据需要进行调控；卫星导航设备定位误差可能有所增大，但对公众日常使用导航功能影响不大；对于航空飞行来说，当发生大地磁暴或太阳质子事件时，航空辐射剂量会有所增加，但一次飞行影响不大。

此外，强烈的地磁活动可能会影响动物的迁徙和导航能力，从这个角度看，这几天信鸽爱好者尽量减少在不良天气条件下以及远距离的司放活动。

目前，空间天气预警信息已纳入国家突发事件预警信息发布平台，预警地磁暴影响，有力支撑航空、航天领域空间天气服务。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经