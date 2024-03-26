苏德悦

原标题：国民经济稳中有升 数字技术将扩大未来消费增长空间

根据国家统计局日前发布的数据，1—2月，国民经济稳中有升。“随着宏观组合政策效应持续释放，经济内生动能继续修复，生产需求稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格同比由降转涨，发展质量不断改善，经济运行起步平稳，延续了回升向好态势。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在国新办举行的新闻发布会上介绍。

纵观1—2月国民经济数据，数字经济相关产业持续保持较高增速，从投资和消费领域看，数字经济新业态为增长注入了新动能，数字技术也扩大了未来消费增长的空间。

数字技术为产业增长注入新动能

从产业来看，数字经济相关产业持续高速增长，为经济平稳恢复向好注入动能。电子信息等高技术制造业快速回升，1—2月，全国规模以上工业增加值同比增长7.0％，其中，3D打印设备、充电桩、电子元件产品产量同比分别增长49.5％、41.8％、41.5％；1—2月，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5％，比上年12月加快1.1个百分点，连续3个月加快增长，其中电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业增加值分别增长12.6％和14.1％，均为两位数增长。信息服务业有力促进了服务业生产指数的回升，1—2月，全国服务业生产指数同比增长5.8％，其中信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长10.4％。

数字技术相关投资领跑投资增速，1—2月，高技术产业投资同比增长9.4％，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.0％、7.8％，高技术服务业中，专业技术服务业、信息服务业投资分别增长36.2％、16.1％。从投资领域看，新兴产业投资保持较快增长，1—2月，高技术产业投资增长9.4％，其中制造业技术改造投资实现两位数增长。

新动能新优势培育壮大

从产业发展趋势看，高技术产业发展向好。1—2月，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5％，比上年12月加快1.1个百分点。1—2月，高技术产业投资和制造业技术改造投资同比分别增长9.4％和15.1％，保持较高增速。新业态继续活跃。1—2月，实物商品网上零售额同比增长14.4％，比上年全年加快6个百分点。

从产品领域看，智能化、绿色化产品较快增长，1—2月，服务机器人、3D打印设备等智能产品产量同比分别增长22.2％和49.5％。新能源汽车产品产量增长25.6％，充电桩增长41.8％，太阳能工业用超白玻璃增长89.8％，绿色低碳产品产量继续保持快速增长。

此外，具有高科技、高效能、高质量特征的行业发展向好。1—2月，规模以上装备制造业增加值同比增长8.6％，高于全部规上工业平均水平1.6个百分点；高技术制造业增加值增长7.5％，其中半导体器件专用设备制造行业增加值增长41.2％，集成电路制造增长21.6％，智能无人飞行器制造增长18.2％。从业态看，新业态保持活跃。直播带货、即时配送等消费新模式蓬勃发展，1—2月实物商品网上零售额同比增速高于商品零售额9.8个百分点。

数字技术扩大消费空间和供给

“当前，积极因素在不断累积增多。随着经济内生动能的逐步修复，人流、物流这些要素流动更加活跃，有利于经济循环逐步改善。”刘爱华表示。

新消费业态较快增长。新型线上消费模式加速渗透，能够更好地满足居民快节奏、高品质生活需求的即时零售、直播带货等新零售快速发展，带动网络购物较快增长。1—2月，实物商品网上零售额同比增长14.4％，比上年全年加快了6个百分点。

从未来走势看，支撑消费稳定增长的有利条件较多，消费领域出现的积极变化有望持续。从消费空间看，服务消费稳步扩大，线上线下融合消费趋势更加明显，新型消费的快速发展为消费增长提供了新动力。从供给能力看，新型基础设施快速发展，网络技术、云计算、大数据和人工智能等信息技术与应用不断成熟，消费应用场景不断拓展。从支撑基础看，经济持续恢复、就业收入稳定增长，为提升居民消费能力创造了有利条件。从政策支持看，《政府工作报告》对促进消费稳定增长作出了具体安排，政策效应将持续释放。

刘爱华表示，同时也要看到，恢复和扩大消费的基础仍待巩固，居民消费能力和信心有待进一步提升，供给质量结构仍需优化。下一阶段，要按照中央经济工作会议和全国两会部署，继续促进消费稳定增长，不断提升居民消费能力和意愿，培育壮大数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，稳定和扩大传统消费，优化消费环境，以高质量供给引领和创造消费新需求。

(责编：申佳平、陈键)

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