宣绩高铁全线铺轨完成
2024年03月26日09:13 | 来源：新华网
小字号
原标题：宣绩高铁全线铺轨完成
近日，宣绩高铁项目全线铺轨完成。作为长三角城际轨道交通网中的骨干线路，宣绩高铁项目新建正线全长111.6公里，共设宣城、宁国南、绩溪北3座车站，设计时速350公里，总投资约156亿元。
目前，项目正在推进铺轨、站后四电和站房工程施工，计划今年9月建成开通。项目建成运营后，将缩短苏皖赣等地距离，对促进区域经济协调发展具有重要意义。
航拍建设中的宣绩高铁
航拍建设中的宣绩高铁
航拍建设中的宣绩高铁
建设中的宣绩高铁与周围的农田相互映衬
航拍建设中的宣绩高铁
航拍建设中的宣绩高铁
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
- 去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
- 评论
- 关注