原标题：宣绩高铁全线铺轨完成

近日，宣绩高铁项目全线铺轨完成。作为长三角城际轨道交通网中的骨干线路，宣绩高铁项目新建正线全长111.6公里，共设宣城、宁国南、绩溪北3座车站，设计时速350公里，总投资约156亿元。

目前，项目正在推进铺轨、站后四电和站房工程施工，计划今年9月建成开通。项目建成运营后，将缩短苏皖赣等地距离，对促进区域经济协调发展具有重要意义。

航拍建设中的宣绩高铁

航拍建设中的宣绩高铁

航拍建设中的宣绩高铁

建设中的宣绩高铁与周围的农田相互映衬

航拍建设中的宣绩高铁

航拍建设中的宣绩高铁

(责编：申佳平、陈键)

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