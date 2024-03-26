俞慧友

原标题：全国最大绿电制氢加氢一体站建成

25日，记者在湖南长沙经开区获悉，三一集团旗下三一氢能新建设的绿电制氢加氢一体站开展了氢能源重卡的加氢测试。据悉，这是目前我国最大的绿电制氢加氢一体站，站内碱性电解槽等核心设备均由三一自主研发，每日制氢加氢量不少于2吨。

目前，我国已建设超过400家加氢站，约95%为外供氢加氢站，存在运输成本高、多数加氢站规模较小、设备折旧和人工成本较高等问题。

三一2000千克氢能示范站为“光伏绿电+制加氢一体站+氢能车辆应用”的氢能示范项目，加氢站总投资超3700万元，占地6300平方米，主要用于满足三一氢能电池车辆、氢能源重卡和氢能源搅拌车等设备的测试加氢需求。站点主要采用园区厂房屋顶20兆瓦光伏作为用电来源，制氢能力达每小时2000标方，加氢能力为每天2000千克，24小时满负荷运行时，整站最高制氢能力和加注能力可以提升到4吨以上，可以满足100辆以上氢能商用车加注需求。

三一氢能装备研究院加氢装备总体所所长王志民介绍，此次建设的绿电制氢加氢一体站采用一体化设计，省去了制氢到用氢之间高昂的运输成本，大大降低了氢能使用成本。

“以湖南为例，充分考虑到湖南缺少高纯氢气源情况，采用一体站相较于传统外供氢加氢站可节省高昂的氢气运输成本。”王志民透露，经测算，在65%运营负荷下，站点成本低于30元/千克。这意味着在不考虑国家氢气补贴的情况下，可做到“氢油同价”，有望助力氢能交通运营场景商用应用领域示范。

王志民介绍，截至目前，三一氢能已打造了自主知识产权的电解水制氢系统、加氢装备及核心零部件，成功布局了绿氢的制取—储运—加注装备全产业链。这一制氢加氢一体站模式可合理利用化工园区就近风光资源开展绿电制氢，提供大规模化工用氢，打造“零碳工厂模式”。

(责编：申佳平、陈键)

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