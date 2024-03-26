郝晓明

原标题：世界首套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置投运

25日，记者从辽河油田采油工艺研究院获悉，井下大功率电加热蒸汽提干装置在辽河油田超稠油蒸汽驱“杜84-33-69井”现场已连续平稳运行75天，加热功率达1兆瓦，井底蒸汽干度提高36%，标志着世界首套1兆瓦井下大功率电加热蒸汽提干装置在辽河油田投运成功。

作为国内陆上最大稠油生产基地，辽河油田主要以天然气为燃料，依托地面锅炉燃烧产生蒸汽后，实现注蒸汽热采开发。在双碳背景下，这种高能耗、高碳排的常规热采开发方式，难以有效提升深层稠油的开发效果。

“以电代气，通过电加热器直接在井下对蒸汽进行二次加热，不仅提升井下蒸汽干度，提高开发效果，还减少了地面天然气用量。”辽河油田公司企业高级专家张福兴介绍，试验周期内，预计可节约天然气36.75万立方米，累计增产1.2万吨，整体技术水平达到国际领先。预计到2030年，这项技术将在辽河油田超稠油蒸汽驱等领域实现规模化应用。

据悉，该技术实现了稠油开采从地面燃气产热到地下绿电加热的革命性突破，在国内外稠油热采领域开辟出一条绿电消纳、降碳减排之路，为蒸汽驱等稠油热采方式开辟了绿色转型新路径，并助力高凝油、页岩油、深层煤炭气的开采。

辽河油田在“十二五”期间开展技术攻关，从应用150千瓦、450摄氏度火驱电点火装备开始，到2021年研发出国内首创的400千瓦井下大功率电加热提干技术，并入围国际海湾能源信息卓越奖决赛。2022年，1兆瓦井下大功率装置研究纳入中国石油重点科研项目。随着1兆瓦井下大功率装置成功投运，辽河油田实现了井下大功率电加热自有专属技术的迭代升级，成功突破了高温、高压绝缘、高功率密度等七大行业性难题，并形成了8项关键技术。

辽河油田采油工艺研究院院长刘明涛表示，下一步，科研人员将加快攻克3兆瓦井下蒸汽发生技术，实现部分替代传统地面燃气锅炉。

(责编：申佳平、陈键)

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