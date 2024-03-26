魏依晨 俞慧友 张 晔

原标题：专家支招强对流天气下如何保春耕

3月以来，多地回温明显，暖意十足。然而，自25日起，我国南方地区的升温进程将被打断。

据中央气象台消息，未来几日，安徽、湖南、江西、浙江、广西等地将经历激烈冷暖转换，部分地区将有8—10级雷暴大风或冰雹天气。

眼下正值春耕备耕的关键阶段，突如其来的天气变化，是否会对春耕、农作物造成影响？

“强对流天气常伴随冰雹和大风，冰雹会破坏育秧设施，须及时修复；大风可能掀开大棚薄膜，应提前加固，并及时勘察。”湖南农业大学农学院教授黄敏说，持续性的强降水，要注意田间积水的排水问题，避免给农作物生长造成影响。

“此次短时间强对流天气，气温普遍在12℃以上，对秧苗不会造成很大影响。”黄敏认为，当下田间管理，最主要的工作是排水。

3月23日一早，在江西省九江市湖口县武山镇武前村，农户驾驶犁田农机在耕整高标准农田，改造后的土地“田成方、地成块、路相连、渠相通”。

早在22日，农户们就收到了江西省气象台发出的气象变化提醒，面对强对流天气，只有及时疏通“三沟”，才能确保排水畅通，避免降雨导致田间积水，影响秧苗长势。

“在田间管理方面，要做好早稻育秧棚的保温、加固，以及秧田排水工作，防止强降水、降温、大风等影响秧苗生长。地势低洼的蔬菜田块以及果园、茶园等要做好清沟排水，以防渍害。”江西省农业气象中心专家谢文琪说。

进入梅雨季节，春耕要跟天气抢时间。对此，农业领域专家给出了相应建议。

“早稻还未完成播种任务的地区，须根据天气变化情况，避开强对流天气抢时播种。”江西省超级水稻研究发展中心副主任曹志斌说。

降雨增加，田间长时间处于高湿环境，导致田间病虫害高发，尤其是骤雨初晴时，秧苗发病率更高。

“如果秧田被淹，水退后要用清水对秧苗进行清洗并及时喷施甲霜灵等杀菌剂。”湖南省农业科学院水稻研究所研究员张世辉说，强降雨结束后，要根据天气情况对受灾后的秧苗露田遮阴，防止秧苗青枯死苗。

除水稻外，眼下也正是油菜、小麦等农作物苗情转化升级的关键时期。

“目前，油菜已进入抽薹至开花期，但本月低温降雨天气不利于授粉结实，因此，不仅要做到雨止田干，还应在天气晴好后再次开展‘一促四防’，减少病害。”江苏省农业科学院油菜遗传育种团队研究员高建芹说。

除此之外，江西省农业科学院作物研究所副研究员熊洁说，对长势旺的油菜可搭架子防止其倒伏，待雨水过后再加强田间管理，以减轻病害发生。

“应加强蔬菜大棚内温湿度管理，如遇天气骤然放晴，应及时通风，降温排湿，保持大棚内温度在30℃左右。”湖南省农业科学院蔬菜研究所副研究员汪端华建议。

(责编：申佳平、陈键)

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