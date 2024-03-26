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三百八十元的居民医保“含金量”这样提高

张佳星
2024年03月26日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：三百八十元的居民医保“含金量”这样提高

2023年我国城乡居民医保个人缴费标准为380元。有人认为，与2003年“新农合”建立时10元/人的缴费标准相比，目前380元/人的居民医保费用缴费标准有所增长。为什么会有这样的增长？3月25日，国家医保局有关负责人对此作出回应和解读。

保费对应的保障变化大

20年来，医保保费对应的医疗服务保障发生了巨大的变化。国家医保局有关负责人介绍，2003年“新农合”建立初期，能报销的药品只有300余种，治疗癌症、罕见病等病症所用的药品几乎不能报销。而现在医保药品目录内包含的药品已达3088种，覆盖了公立医疗机构用药金额90%以上的品种，其中包含74种肿瘤靶向药和80余种罕见病用药。

越来越多的药物纳入医保，大大减轻了重症患者的医药负担。以白血病药品伊马替尼为例，其在国内上市时患者服药的自付费用达到每年近30万元，该药品经集采并进行医保报销后，患者自付费用降至每年6000元左右。

此外，参保人可报销的地域范围也得到大幅增加。此前异地就医报销比例降低较多，且不能直接结算。目前，居民医保参保群众不仅可以在本县（区）、本市（州）、本省份享受就医报销，还可以在全国近10万家定点医疗机构享受跨省住院费用直接结算服务，为在异地生活、旅游、工作的群众看病就医提供了坚实保障。

国家医保局有关负责人表示，20年来，彩超、CT、核磁共振等高新设备的检查费用，无痛手术、微创手术等先进技术的诊疗费用逐步纳入到医保的报销范围中，住院费用报销比例也从普遍的30%—40%左右提升至70%左右。

财政补助占“大头”

为了支撑医保服务能力和水平的大幅提升，在对居民个人每年参保缴费标准进行调整的同时，财政对居民参保的补助进行了更大幅度上调。

国家医保局有关负责人介绍，2003年至2023年，国家财政对居民参保的补助从不低于10元增长到不低于640元。2023年的筹资标准为1020元/人，其中财政补助不低于640元/人，这是筹资的“大头”，个人缴费标准380元。如果一名居民从2003年到2023年连续参保，其医保总保费至少为8660元，财政共补助至少为6020元，占保费总额的约70%；居民个人缴费共计2640元，只占约30%。

通过个人卫生支出与全国卫生总费用的对比可以更明显看出，个人支出占比的下降。据统计，2003年至2022年，我国医疗卫生机构总诊疗人次数从20.96亿人次增长至84.2亿人次，个人卫生支出占全国卫生总费用的比重却从2003年的55.8%大幅下降至2022年的27.0%。

(责编：申佳平、陈键)
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