操秀英

原标题：我国海上深层油气探井测试日产创新高

25日，记者从中国海油获悉，我国在渤海超5000米的地层钻探发现一口高产油气井，测试日产油气当量近1400立方米，创造了我国海上深层油气探井日产最高纪录，对进一步勘探海洋深层油气资源、保障国家能源安全具有重要意义。

该井位于渤海中部海域，紧邻渤海最大富烃凹陷——渤中凹陷，所在构造为火山岩储层，测试日产原油855立方米、日产天然气超50万立方米，折合油气当量约1400立方米，勘探前景广阔。

“从我国海洋油气勘探实践来说，通常把埋深超过4500米的地层称为超深层。我们部署的这口探井埋藏在海底超5000米的潜山，地层温度超过180摄氏度，压力超过70兆帕，是国内罕见的高温、高压超深层油气井，完成钻探并获得高产实属不易。”中国海油天津分公司副总经理周家雄介绍说。

渤海火山岩潜山分布范围广，具有岩性变化快、储层非均质性强等特点，勘探难度极大，多年来一直未获突破，属于传统意义的勘探“禁区”。近年来，中国海油科研人员探索提出伸展—走滑复合断裂带深部油气勘探理论，不断创新岩性、岩相预测方法，自主研发潜山流体识别技术，成功预测渤海火山岩潜山优质储层发育区，探获高产油气井。此前，在该理论的指导下，相继发现了包括渤中26-6、渤中13-2在内的多个深层亿吨级油田。

中国海油勘探副总师徐长贵表示，该井的成功钻探开辟了海上超深层油气勘探新领域，有效印证了渤海隐性潜山的勘探潜力。同时，伸展—走滑复合断裂带深部油气勘探理论技术的突破，对加快渤海深层—超深层勘探进程、建设海上万亿方大气区具有积极意义。

(责编：申佳平、陈键)

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