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今年以来债市持续走牛 30年期国债收益率跌破2.5%

韩 昱
2024年03月26日09:19 | 来源：证券日报
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原标题：今年以来债市持续走牛 30年期国债收益率跌破2.5%

今年以来，债券市场表现延续强势行情，其中，超长期限国债表现尤为出色。

中债登最新数据显示，截至3月25日收盘，10年期国债收益率报2.3151%，较2月初有较大幅度下行（2月1日报2.4353%）。在3月初，10年期国债收益率还曾跌破2.3%。30年期国债收益率在3月18日以来持续处于2.5%关口下方，3月25日报2.4962%。此前的2月1日，其还处于2.6472%水平。

在3月21日国新办举行的近期投资、财政、金融有关数据及政策新闻发布会上，财政部副部长廖岷表示，中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎，过去几个月，海外投资者连续多个月增持，成为亚洲表现最好的政府债券之一。

那么，今年以来债券市场持续走牛的原因有哪些？东方金诚研究发展部总监冯琳在接受《证券日报》记者采访时表示，这是由于基本面上需求偏弱、宽货币预期升温、机构配债需求旺盛等因素的共同影响。同时，在债市长牛预期和“资产荒”背景下，为增厚收益，机构对超长债的配置和交易升温，尤其是交易需求的大幅上升，带动30年期国债收益率持续向下突破，且30年期国债与10年期国债的期限利差也呈现趋势性下行。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时从多个角度作出分析：政策面上，降准之后，宽货币利多未尽，价格端工具发力预期持续发酵；资金面上，供给端稳定而需求端仍待提振，资金利率平稳偏松；情绪面上，股债跷跷板效应钝化，债市做多惯性形成，呈现对利多敏感、对利空钝化的倾向，市场往往会将信息向利多的方向解读。

值得一提的是，在30年期国债收益率下行之际，机构投资者交易热情高涨，这也带动以30年期国债为跟踪标的的30年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”）备受资金青睐，净值出现大涨。

例如，Wind数据显示，市场首只30年期国债ETF，即鹏扬中债-30年期国债ETF最新规模已达到17.59亿元，今年以来出现大幅增长（2023年12月31日，其规模尚为3.53亿元）。同时，新产品也在不断扩容。3月21日，博时上证30年期国债ETF完成募集，净认购金额超48亿元，成为市场上第二只超长期限国债ETF。

明明认为，超长期限国债ETF行情较好的逻辑和现券走强的逻辑基本一致，其驱动因素可以归纳为以下几点：中期视角下，面对低利率环境下的“资产荒”问题，商业银行不得不采取拉长久期、信用下沉等策略来抬高组合收益；长期视角下，存款降息机制代替MLF（中期借贷便利）降息发力，长期限存款品种降息幅度大，或对久期更长的资产定价影响更大；此外，超长债较高资本利得吸引权益投资者，促使市场交易风格转向极致。

“展望后市，近期支撑债市走强的因素并未变化。”冯琳表示，但目前债市长端和超长端收益率绝对水平都已处于历史低位，交易拥挤度很高。

明明认为，综合来看，当下债市交易行为较为极致，对于利多和利空因素均较为敏感，尚未出现形成单方面趋势的破局点，长债利率或维持2.2%到2.4%之间的宽幅波动格局。长期来看，基本面内生修复动能偏弱格局尚未扭转，长债和超长债利率维持低位或存在支撑，因此高于2.4%时可坚定配置。

冯琳预计，接下来债市还会表现出相对较高的波动性，长端和超长端可能会出现阶段性的回调，但回调空间有限。预计10年期国债收益率在2.4%附近、30年期国债收益率在2.6%至2.7%附近有比较强的支撑。

(责编：申佳平、陈键)
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