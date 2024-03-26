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中国市场吸引力不断增强 跨国企业加码“投资中国”

苏诗钰
2024年03月26日09:19 | 来源：证券日报
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原标题：中国市场吸引力不断增强 跨国企业加码“投资中国”

　　中国贸促会发布的《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，八成以上受访外资企业对2023年中国营商环境评价为“满意”以上，九成以上认为中国市场富有吸引力，近七成看好未来五年中国市场前景。

　　3月24日，中国发展高层论坛2024年年会在北京开幕。本次年会以“持续发展的中国”为主题，包括主要国际组织负责人、世界500强企业负责人、国际著名学者在内的110多位外方正式代表参会。

　　参会的外资企业负责人纷纷表示看好中国。中国发展高层论坛2024年年会外方主席，美国安达集团董事长兼首席执行官埃文·格林伯格表示：“中国经济增速是人类历史上前所未见的。随着中国经济规模不断增长，其影响力也在不断扩大。中国的经济转型为中国人民和全世界创造了巨大机遇。”

　　中国市场仍具有强大吸引力

　　对于外资企业来说，中国市场仍然具有强大的吸引力。

　　商务部近日公布的数据显示，今年1月份至2月份，全国新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%。商务部外资司负责人表示，跨国公司依旧看好中国市场发展机遇，持续加码“投资中国”。

　　“从经济基本面来看，中国为外资企业塑造了良好的经济发展环境。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越在接受《证券日报》记者采访时表示，中国一方面拥有超大市场规模优势，为外资提供了广阔的投资空间，另一方面具有全球最完备的产业体系，有利于产业链上下游形成聚合优势，助力外资企业加大在华投资力度。

　　除了经济基本面上的优势，近年来，中国政府在加大对外开放力度、优化外商投资环境方面的持续努力，也增强了中国对外资企业的“引力”。

　　在国新办日前举行的例行吹风会上，商务部外国投资管理司司长朱冰表示，2023年出台的《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》获得了业界的广泛关注和高度评价，总体看，超过六成的政策举措已经落实或者已经取得了积极进展，超过九成的受访外资企业评价较好。

　　在2024年，吸引外资政策仍在持续出台。日前，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，在拓宽外商投资空间、进一步优化营商环境、进一步提升要素跨境流动便利化水平等方面，采取务实措施，更大力度吸引外资。

　　吕越表示，从营商环境来看，近年来，中国通过放宽市场准入，持续推进电信、医疗等领域扩大开放，加快促进公平竞争，在政府采购活动中平等对待内外资企业，主动对接国际高水平经贸规则，极大改善了外资企业的外部发展环境，为持续吸引外资做出了重要贡献。

　　中国在优化营商环境方面的努力得到了外资企业的普遍认可。中国贸促会发布的《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，八成以上受访外资企业对2023年中国营商环境评价为“满意”以上，九成以上认为中国市场富有吸引力，近七成看好未来五年中国市场前景。

　　投资中国就是投资未来

　　对于今后我国吸引外资企业的情况，受访专家普遍认为形势良好。

　　“中国经济具有韧性，长期向好的趋势没有改变，国内需求仍将保持持续增长，中国对于外资仍然具有强大的吸引力。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华对《证券日报》记者表示，今后我国吸引外资虽然面临较大挑战，但将保持稳步增长的势头，同时结构将不断优化，外商投资先进制造业和高端服务业的比重将保持稳步上升。

　　从今年1月份至2月份的外商投资数据看，其结构优化的趋势已有所显现：高技术产业引资714.4亿元，占实际使用外资金额比重为33.2%，其中高技术制造业实际使用外资282.7亿元，同比增长10.1%。

　　吕越也认为，外企对中国市场的发展前景保持着较高信心。从引资结构来看，外商在华投资正处于转型升级阶段，后续表现较为乐观；从引资来源来看，部分发达国家在持续扩大对华投资，2024年1月份至2月份，法国、西班牙、澳大利亚、德国实际对华投资分别增长585.8%、399.3%、144.5%、19.8%，表明在全球产业回流背景下，部分发达国家继续加强对华合作，积极来华投资展业。

　　在外资企业持续青睐中国的同时，中国开放的大门也将越开越大。

　　在上述例行吹风会上，国家发展和改革委员会秘书长伍浩表示，下一步，国家发展和改革委员会将会同各地区各部门，以稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，合理缩减外资准入负面清单，持续优化营商环境，强化外资项目服务等四方面为重点，扎实推进高水平对外开放。

　　“我们相信，对于跨国公司来说，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。” 伍浩表示。

(责编：申佳平、陈键)
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