人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：坚决破除财务造假“生态圈”

祝惠春
2024年03月26日09:21 | 来源：经济日报
小字号

原标题：坚决破除财务造假“生态圈”

　　日前，证监会印发《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，提出坚决破除财务造假“生态圈”。

　　财务造假是资本市场的毒瘤。随着市场的发展，财务造假手法不断翻新，越来越复杂：业绩变脸有之；财务“洗澡”有之；虚假贸易有之；通过供应链金融、商业保理和票据交易等“空转”“走单”有之……甚至形成了相互依存、互为链条的造假“生态圈”，体现出系统性造假、上下游配合造假的特点，更具隐蔽性、欺骗性。这种造假“生态圈”发育后，危害性更大。比如，有上市公司的供应商、客户，甚至金融机构等，共同参与并配合实施财务造假活动，从业务流、资金流、票据流方面配合虚构证据链闭环，构建虚假业务，极大增加了注册会计师和监管部门发现的难度。

　　财务真实性是资本市场健康发展的基础和前提。如果上市公司“说假话”“做假账”，会严重误导投资者的价值判断和投资决策，不仅损害资本市场健康稳定发展，而且对中国经济高质量发展也会造成恶劣影响。因此，严打财务造假，既是资本市场固本强基之举，也是严监严管之重。针对财务造假的新情况、新趋势，需要瞄准重点、精准爆破，坚决破除这种危害尤甚的造假“生态圈”。

　　破除财务造假“生态圈”，要义在系统性。在顶层设计上，要制定资本市场财务造假综合惩防工作方案，增强部际协调和央地协同。加强证券监管与各部门、地方政府数据共享，发挥合力，形成齐抓共治、有机衔接的监管协作格局。

　　同时，要体现针对性。要严厉打击长期系统性造假和第三方配合造假，真正做到监管“长牙带刺”“钢牙铁齿”。对业绩“变脸”、财务“洗澡”、异常换所等有可疑迹象的公司，盯住不放，决不手软。要更好发挥上市公司审计委员会和独董反舞弊职能，提高内部人举报的奖励金额等。要压实中介机构责任。对证券市场“看门人”打瞌睡，甚至为虎作伥等行为“零容忍”，给中介机构戴上“紧箍咒”。

　　此外，还要重视有效性。在国际市场上，美国安然公司财务造假及其毁灭性后果具有很强的警示作用。要大幅提高财务造假的违法成本，强化全方位立体式追责。比如，推动出台背信损害上市公司利益罪司法解释，加大对财务造假、侵占上市公司利益行为的刑事追责，从制度上解决违法成本低、“入罪难”等问题。

　　破除财务造假“生态圈”，是一个长期性、系统性工程，需要踏石留印，久久为功，重塑市场生态，让造假者无处藏身。对于市场而言，这是完善资本市场基础制度的重要举措，将有力释放制度性利好。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
　　去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
AI观察｜巨头纷纷入局，“AI PC”时代将至？
　　在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？ 3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部