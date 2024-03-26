祝惠春

原标题：坚决破除财务造假“生态圈”

日前，证监会印发《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，提出坚决破除财务造假“生态圈”。

财务造假是资本市场的毒瘤。随着市场的发展，财务造假手法不断翻新，越来越复杂：业绩变脸有之；财务“洗澡”有之；虚假贸易有之；通过供应链金融、商业保理和票据交易等“空转”“走单”有之……甚至形成了相互依存、互为链条的造假“生态圈”，体现出系统性造假、上下游配合造假的特点，更具隐蔽性、欺骗性。这种造假“生态圈”发育后，危害性更大。比如，有上市公司的供应商、客户，甚至金融机构等，共同参与并配合实施财务造假活动，从业务流、资金流、票据流方面配合虚构证据链闭环，构建虚假业务，极大增加了注册会计师和监管部门发现的难度。

财务真实性是资本市场健康发展的基础和前提。如果上市公司“说假话”“做假账”，会严重误导投资者的价值判断和投资决策，不仅损害资本市场健康稳定发展，而且对中国经济高质量发展也会造成恶劣影响。因此，严打财务造假，既是资本市场固本强基之举，也是严监严管之重。针对财务造假的新情况、新趋势，需要瞄准重点、精准爆破，坚决破除这种危害尤甚的造假“生态圈”。

破除财务造假“生态圈”，要义在系统性。在顶层设计上，要制定资本市场财务造假综合惩防工作方案，增强部际协调和央地协同。加强证券监管与各部门、地方政府数据共享，发挥合力，形成齐抓共治、有机衔接的监管协作格局。

同时，要体现针对性。要严厉打击长期系统性造假和第三方配合造假，真正做到监管“长牙带刺”“钢牙铁齿”。对业绩“变脸”、财务“洗澡”、异常换所等有可疑迹象的公司，盯住不放，决不手软。要更好发挥上市公司审计委员会和独董反舞弊职能，提高内部人举报的奖励金额等。要压实中介机构责任。对证券市场“看门人”打瞌睡，甚至为虎作伥等行为“零容忍”，给中介机构戴上“紧箍咒”。

此外，还要重视有效性。在国际市场上，美国安然公司财务造假及其毁灭性后果具有很强的警示作用。要大幅提高财务造假的违法成本，强化全方位立体式追责。比如，推动出台背信损害上市公司利益罪司法解释，加大对财务造假、侵占上市公司利益行为的刑事追责，从制度上解决违法成本低、“入罪难”等问题。

破除财务造假“生态圈”，是一个长期性、系统性工程，需要踏石留印，久久为功，重塑市场生态，让造假者无处藏身。对于市场而言，这是完善资本市场基础制度的重要举措，将有力释放制度性利好。

(责编：申佳平、陈键)

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