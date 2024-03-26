董碧娟

原标题：算力券成数字经济发展新抓手

算力是推动数字经济持续健康发展的核心生产力。算力券能进一步调动广大经营主体运用算力资源的积极性，为算力产业注入更多活力。

要引导支持算力企业加强研发创新，为市场提供更多可选择性；各地应结合实际情况，切实提升算力券管理使用绩效，避免闲置浪费。

近日，贵州向72家省内外企业发放首批算力券，用于企业购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用，引发关注。

中国财政科学研究院研究员王泽彩表示，算力券是政府发放给企业的一种创新型消费券。通过政府补贴的方式，引导、撬动、扶持中小企业以更少成本使用更多算力资源，进一步激发算力市场活力，推动更多中小企业加速数字化转型，夯实数字经济发展根基。

算力是推动数字经济持续健康发展的核心生产力。“据测算，算力每投入1元，能带动3元至4元的经济产出。”王泽彩表示，算力券这种创新形式，能进一步调动广大经营主体尤其是中小企业运用算力资源的积极性，为算力产业注入更多活力。

2023年以来，多地探索运用算力券支持企业、高校、科研机构等使用当地算力资源，一些地方还专门出台了算力券管理办法。比如，成都去年年初出台了算力产业专项政策，建立以算力券为核心的算力中心运营统筹结算分担机制，每年发放总额不超过1000万元的算力券，用于支持算力中介服务机构、科技型中小微企业和创客、科研机构、高校等使用国家超算成都中心、成都智算中心算力资源。宁夏去年8月份出台的《促进人工智能创新发展政策措施》提出，每年总计发放不超过4000万元算力券，用于支持高校、科研机构、算力中介服务机构、科技型中小微企业和创客等使用区内超算、智算资源，开展核心算法创新、模型训练研发等。

有专家表示，算力券已成为地方推动算力产业和数字经济发展的一个新抓手，围绕算力券的探索正不断深化。

算力券具体支持哪些企业，又是如何管理运营的？北京去年10月份出台了《人工智能算力券实施方案（2023—2025年）》，明确人工智能算力券实施方案支持在北京注册的软件信息服务业企业和制造业企业，租用非关联方的智能算力资源（不包括存储、网络、安全等其他服务），在工业、政务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理、便民服务等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。符合规定条件的企业，2023年9月1日及以后签订的智能算力服务合同（合同周期为一年及以内），均可享受智能算力合同额一定比例的算力券补贴。单次申领算力券金额最高不超过智能算力合同额的20%，同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过200万元。

今年2月份出台的《贵州算力券管理办法（试行）》，明确了算力券的定义、相关主体、管理规定和监督方式等。比如，明确要求算力券仅限于申领方自己使用，不得转让、赠送、买卖、质押、出借、重复使用等。算力券有效期为6个月，自发放之日起计算，逾期未使用的算力券将自动作废。需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时，可按合同成交金额的3%给予现金券的激励，同一主体年度累计兑现额度最高不超过200万元。

王泽彩建议，一方面，要引导支持算力企业加强研发创新，形成更丰富、便利、精准的产品体系和使用场景，为市场提供更多可选择性。另一方面，各地应结合实际情况，进一步细化优化相关管理规定，锚定成本绩效导向，切实提升算力券管理使用绩效，确保有需求的企业真正能用得上、用得好，避免闲置浪费。同时，要加强算力券使用效果“全生命周期”评估，根据实际情况适时调整优化，让投入的资金真正发挥应有效益。

(责编：申佳平、陈键)

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