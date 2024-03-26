黄盛

“目前，共有13家外资金融机构通过市场化评价，拓展了债券承销业务范围，发挥其特色和优势助推银行间市场市场化、法治化、国际化。”据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）近日消息，我国不断优化完善市场化评价，持续引入符合条件的外资金融机构开展非金融企业债务融资工具承销业务，支持更多外资机构合规、深入参与银行间债券市场。目前引入的外资承销机构覆盖美、法、德、英、日、新等国及港台地区，其中非金融企业债务融资工具一般主承销商5家，非金融企业债务融资工具专项主承销商3家，非金融企业债务融资工具承销商5家。

国务院办公厅日前印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》明确，要拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围，支持符合条件的外资金融机构按规定参与境内债券承销。

交易商协会相关负责人表示，交易商协会研究推出市场评价机制改革系列具体措施，通过定期开展评价、优化指标体系、优化资格层级等进一步推动外资承销机构队伍高质量建设。

“加强外资承销机构队伍建设，在推动银行间市场高水平对外开放方面发挥了积极作用。”上述负责人认为，外资金融机构拓展业务范围，提升综合服务能力，为实体经济提供多元化的金融服务；通过外资金融机构的全球网络，引入更多境外发行人、投资人，助力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局；利用外资金融机构引入国际先进经验，推动银行间市场制度创新，提升银行间市场制度环境的国际化水平。

另据中国人民银行披露数据，截至2024年2月末，境外机构持有银行间市场债券3.95万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.8%。截至2024年2月末，境外机构在中央结算公司托管债券总量3.21万亿元；分渠道来看，“全球通”渠道托管量为2.45万亿元，“债券通”渠道托管量为7546亿元，“全球通”渠道托管占比为76.48%；分券种来看，境外机构主要持有国债2.33万亿元，占比72.50%，持有政策性银行债8154亿元，占比25.41%。

也有业内人士认为，境外机构持续合规参与我国银行间债市受到多重因素影响，尤其是我国国内经济基本面的积极变化，外资增强了对中国经济未来稳定发展的信心，以及外部诸多因素变化也使得更多境外机构选择人民币资产进行多元化配置。

交易商协会表示，将根据市场发展需要，持续健全制度框架和工作机制，定期开展承销业务市场评价工作，支持更多外资机构合规、深入参与银行间债券市场，助力金融高水平对外开放。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经