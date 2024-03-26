人民网北京3月26日电 （记者杜燕飞）日前在中国电力建设企业协会主办的2024（第三届）电力建设数智化大会上，与会嘉宾表示，数智化转型是适应能源革命和数字革命相融并进趋势的必由之路，更是电力建设行业培育新增长点的强大引擎。建议电力建设行业强化创新引领作用，促进数字经济和实体经济深度融合，加快发展行业新质生产力。

“当前，电力建设行业形成了一批具有推广应用价值的数智化转型成果。随着社会经济发展，电力建设行业应继续加大数智化技术研发、推广，推动数智化转型走深走实。”科技部原副部长刘燕华表示，展望未来，能源结构向多元化发展，非化石能源的生产、传输、供应系统需要重组、搭建。更为复杂的供电系统需要通过AI技术，实现供电网络的智能化管理和优化，提高电力系统的效率和可靠性。

工业和信息化部原副部长杨学山表示，企业推动数智化转型，将数字技术与企业管理深度融合，是落实中央部署的重要内容，要利用好数智化转型新要素，加快发展新质生产力，提升可持续发展能力。

“数智化转型安全要先行。目前我国电力建设仍处于高速增长阶段，如何防范电力建设领域的事故，除了在运用好传统的安全管理理念及方式外，要积极探索利用数智化技术提升施工安全和工程质量。”国家能源局电力安全监管司司长汪拥军说。

中国工业经济学会会长江小涓认为，电力建设行业是发挥数据资源作用潜力最大的行业之一，电力建设行业数据市场供给和需求双向意愿强烈，内部和外部赋能场景丰富。企业是数据拥有主体，要坚定信心，长远谋划，细致绘图，讲求实效，久久为功，在数据要素市场建设中发挥排头兵和主力军的重要作用。

“数字化转型是信息通信技术驱动的范式变革，但又呈现全面互联、数据驱动、全局智能等新特征，而数智化已成为数字化建设的新阶段和重要方向。”中国电力建设企业协会会长王思强表示，当前加快推进电力建设数智化转型，要突出把握根本遵循，坚定不移推动电力建设数智化转型；突出强化创新引领，加快发展电建行业新质生产力；突出强化责任担当，全力保障电建行业高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)

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