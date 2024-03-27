国家税务总局开展“2024纳税人缴费人需求征集”问卷调查
2024年03月27日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （方经纶）为深入贯彻党中央、国务院决策部署，持续落实好中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，国家税务总局于3月27日至4月19日组织开展需求征集活动，充分听取经营主体和社会各界意见建议，助力税务部门税费管理和服务持续优化，纳税人缴费人税法遵从度和满意度不断提升，高质量推进中国式现代化税务实践。
参与征集人员可扫描二维码填报问卷，您的回答将作为税务部门出台措施、改进工作的参考依据，有关部门将依法为您保密，感谢您的参与！
(责编：方经纶、吕骞)
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