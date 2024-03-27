欧阳易佳

水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。

日前，《节约用水条例》（以下简称《条例》）公布，通过“长牙齿”的硬措施推进节水工作迈上新台阶。《条例》全面、系统规范和促进节水活动，为保障国家水安全、推进生态文明建设、推动高质量发展提供有力的法治保障。

近年来，陕西省积极落实全面节约战略，坚持节水优先方针，推进水资源节约集约利用。日前，人民网记者跟随水利部采访调研，看陕西巧施“水魔法”做活“水文章”。

拧紧农业“水龙头” 推广农业节水灌溉

产业园区内喷灌系统。人民网 欧阳易佳摄

农业是用水大户，也是节水潜力所在。

走进宝鸡市横渠镇风池村产业园区，滴灌系统宛如大地的血脉，将清澈的水流精准地输送到每一棵果树的根部。而在园区的另一侧，喷灌系统喷洒的水雾在空中飘洒，为果树带来生机。

“有了水肥一体化智能化浇灌设备，省心又省水。”横渠镇风池村果宝农业专业合作社专职负责人高梅芳说，“现在用手机APP就能查看灌溉情况。之前一亩地浇一次水成本不算上人工费大约在80-90元，现在只需要5-6元。”

高梅芳展示智能化浇灌系统。人民网 欧阳易佳摄

青化万亩节水示范园控制灌溉面积1.9万亩，涉及眉县横渠镇4个行政村，28 个小组。2023年，风池村引进旗棚农业大棚技术，栽种猴桃、草莓、车厘子等果品 11余亩，均采用先进滴灌、喷灌倒挂式微喷头节水技术。

“我们加大灌溉制度执行力度，严格执行计划取水。”石头河青化灌溉站站长李唐磊介绍，通过实行用水定额管理，全面推行分类水价、超定额累进加价、精准补贴和节水奖励等，逐步引导农户改变了以往大水漫灌的不良习惯，增强了节水意识，实现了农业节水和增产的双赢结果。

实施合同节水 推动节水型高校建设

“自从学校推行了高校节水后，用水更加节约了。只需要在手机上轻轻一点，就能清楚地看到自己用了多少立方水。”西北农林科技大学大三学生高淑华刚从热气腾腾的浴房走出来，她对现在学校的洗浴条件非常满意。

今年1月，《全面建设节水型高校行动方案（2023-2028年）》印发，节水型高校建设工作全面启动。

实施合同节水，推进公厕节水改造，加大老旧管网更新，积极应用节水新技术、新工艺、新设备……为助力节水目标实现，充分发挥高校在节能减排工作中的使命，西北农林科技大学因地制宜，开展一系列节水工作措施，通过技术改进，节约了水资源。

“学校原来的浴室采用传统的按次收费的方式，用水方式粗放，再加上缺乏有效的节水技术措施，造成水资源浪费。”西北农林科技大学后勤管理处处长化小峰介绍，近年来，学校在学生浴室采用合同节水管理方式，减少了水资源浪费，降低了运行成本，学生们也养成了良好的节约用水的好习惯。

陕西和风后勤服务有限公司法人代表叶海滨介绍，通过引入智能物联网技术的节水水控系统和洗浴热水系统，保障3至4秒内即出热水，让学生有更好的洗浴体验。

化小峰介绍，以南校区浴室为例，改造前日均用水量450m，改造后日均用水量140m，日均用水率同比下降68.9%。“全校三个浴室年节水约21万立方米，按市场价算能节约80万元左右。”

业内专家认为，高校是实施国家节水行动的重要领域，也是推动全社会节水的关键。开展节水型高校建设有利于发挥高校立德树人作用，提升水资源节约集约利用意识，营造全社会节水、惜水、护水的良好氛围。

树牢节水意识 让节水理念深入人心

“奶奶，我们开水龙头要小一点，不能浪费。”

正在上幼儿园大班向浩宇放学回家，绘声绘色地将幼儿园老师上课告诫节约用水的话告诉奶奶。

《条例》提出，国家加强节水宣传教育和科学普及，提升全民节水意识和节水技能，促进形成自觉节水的社会共识和良好风尚。

走进向浩宇住的小区，小区内节水宣传画随处可见。

“我们是省级节水型居民社区。”华府御园社区物业客服主管丁翠萍介绍，通过建立节水制度、强化节水知识宣传、推广普及节水器具、收集利用雨水等工作，取得了良好的节水效果。

采用可移动式节水喷灌装置进行绿化浇灌，净水机尾水和景观设施定期清理排放水回用于绿化浇灌，利用地势及水景观建设套雨水集蓄利用设施……一系列措施降低了自来水使用量。数据显示，社区2022年全年用水量165567吨，年节水量达15000立方米。

“我们一直在普及节水知识，不定期开展节水比赛，让业主们分享节水的小妙招，营造节水惜水的良好氛围。”华府御园社区物业经理雷敏丽说，“幼儿园也在做节水宣传工作，社区里挂的节水宣传画都是出自小朋友们的手笔。”

业内专家认为，节约用水是一种生活方式，也是一份社会责任。只有每个人都从点滴做起、从身边做起，才能营造全社会的节水氛围，树立可持续发展意识。

(责编：乔业琼、高雷)

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