本报记者 常 钦

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今年以来，自然资源系统做好自然资源要素保障，巩固经济回升向好基础。1—2月，我国国有建设用地供应总量、全国农用地转用和土地征收批准面积、新增确权用海面积均实现增长。不动产“带押过户”“交地、交房即交证”等改革正积极推进。自然资源部将持续做好土地要素保障，强化政策供给，切实增强土地要素对高质量发展的保障能力。

3月27日，自然资源部举行3月份例行新闻发布会，自然资源部办公厅副主任王永梅介绍1—2月土地供应、用地用海审批等自然资源要素保障相关情况。优化要素保障体系、提高要素供给效率、激发要素潜能活力……今年以来，自然资源系统扎实做好自然资源要素保障，巩固经济回升向好基础。

全国累计2000多个县市实施“交地、交房即交证”改革

发展离不开资源要素支撑。据介绍，土地供应方面，2024年1—2月，全国国有建设用地供应总量6.7万公顷，同比增长4.8%。其中工矿仓储、房地产和基础设施三类用地供应量分别为2.2万公顷、7666公顷和3.8万公顷，其中基础设施用地增长19.3%。三类用地占比分别为31.9%、11.4%、56.7%。

2024年1—2月，70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%。各地按照应保尽保的原则，积极做好保障性住房用地供应工作，前两月全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。

用海审批方面，2024年1—2月，全国新增用海项目451个，同比增长69.55%；新增确权用海面积65028.3716公顷，同比增长225.19%；涉及投资额1575.5048亿元，同比增长22.16%。其中，报国务院审批的项目用海12个，面积4773.4832公顷。

2024年1—2月，主要海域使用类型中，渔业用海面积58068.3703公顷，同比增长89.30%；工业用海面积3599.5858公顷，同比增长5.54%；交通运输用海面积2661.1859公顷，同比增长4.09%；旅游娱乐用海面积197.9747公顷，同比增长0.30%；海底工程用海面积20.0483公顷，同比增长0.03%；特殊用海面积95.5275公顷，同比增长0.15%；其他用海面积139.9055公顷，同比增长0.22%。

截至2024年2月底，全国累计2000多个县市实施“交地、交房即交证”改革，已颁发549.1万本权证，惠及6.04万个项目、1263万企业群众。各地积极推进不动产“带押过户”改革，全国累计办理带押过户业务16.8万件，涉及带押金额2591亿元。

持续做好土地要素保障，强化政策供给

以要素保障之“进”，助力发展大局之“稳”。自然资源部国土空间用途管制司副司长李亮说，自然资源部持续做好土地要素保障，强化政策供给。去年6月印发《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》。今年2月印发《关于进一步改进优化能源、交通、水利等重大建设项目用地组卷报批工作的通知》，明确用地组卷报批具体政策措施。3月印发《关于2024年土地利用计划管理的通知》，持续优化计划配置，切实保障有效投资用地需求。

用地预审方面，缩小用地预审范围、改进用地预审审查。农用地转用和土地征收方面，明确了铁路“四电”工程用地可单独办理用地报批、因初步设计变更引起新增用地可补充报批、重大建设项目直接相关的改路改沟改渠和安置用地可与主体工程分别报批等报批规则。

先行用地方面，在国家重大项目基础上，将报国务院批准用地的列入《国家公路网规划》工程的改扩建项目以及省级能源、交通、水利建设项目全部纳入先行用地适用范围。上述举措有效解决了用地组卷报批中的堵点难点问题，目前政策效应逐步显现，为经济回升向好提供了有力支撑。

李亮说，2024年1—2月，全国农用地转用和土地征收批准面积37591.70公顷（56.39万亩）、同比增长35.16%；其中国务院批准面积11127.72公顷（16.69万亩）、同比增长43.37%。1—2月自然资源部批准建设项目先行用地面积868.95公顷（1.30万亩）、同比增长70.99%。

增量配置更精准、更有效，增强土地要素对高质量发展的保障能力

自然资源部印发的《关于2024年土地利用计划管理的通知》，在土地利用计划管理方面有哪些举措，如何更好满足对高质量发展的保障能力？

“土地利用计划是国民经济和社会发展计划的专项计划，其年度规模和配置方式对经济社会发展具有重要作用。”李亮说，2024年将继续坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，统筹安排全年土地利用计划，着力提高土地要素配置的精准性和利用效率，切实保障有效投资用地需求。

李亮介绍，2024年用地计划总量确定为600万亩，在配置方式上，主要有5项举措：

一是对重大项目用地，依据清单“应保尽保”。对纳入国家重大项目清单、国家军事设施重大项目清单项目用地，以及纳入省级人民政府重大项目用地清单的能源、战略性矿产、交通、水利、军事设施单独选址项目用地，由国家依据清单统一配置计划指标。

二是对未纳入重点保障项目用地，继续实施“增存挂钩”。既算“增量”账、更算“存量”账，继续实施增量安排与存量盘活挂钩机制，地方盘活存量越多，获得的计划控制量越多，推动地方持续盘活存量。同时，各省（区、市）在城镇开发边界内的年度增量空间使用规模上，至少为每年保留5年平均规模的80%，其余可用于年度间调剂，但不得突破分阶段控制总量，避免“寅吃卯粮”。

三是对经济发展优势地区倾斜安排基础指标。结合盘活存量土地核算计划指标情况、地区生产总值、农业转移进城落户人口数量、吸收外省人口数量等，测算分解基础指标，进一步增强省级统筹能力，重点保障省委省政府重大战略、省级重大产业项目、重大民生工程用地，以及满足存量土地潜力小的市县基本需求。

四是对保障粮食和生态等其他优势地区奖励计划指标。为调动各地保护耕地积极性，对超额承担耕地保护任务的省份，按照一定比例奖励计划指标。为加强生态保护，根据生态保护红线划定面积比例和保护状况，对排名前十的省份以及红树林造林合格的有关省份，奖励一定额度计划指标。

五是支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展。继续戴帽下达每个脱贫县计划指标600亩，继续单列农村村民住宅建设用地计划。

李亮介绍，总体来说，今年持续优化土地利用计划管理方式，充分发挥计划的引导调控作用，增量配置更精准、更有效，切实增强土地要素对高质量发展的保障能力。

《 人民日报 》（ 2024年03月28日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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