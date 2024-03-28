原标题：淘宝宣布生意参谋、客服机器人、图片空间等多项服务免费

淘宝3月27日宣布，4月起将面向全平台商家推出多项惠商举措，包括生意参谋、店小蜜客服机器人、图片空间等重要经营服务即将向商家免费提供。

这一系列举措，将惠及淘宝天猫全平台千万商家，帮助商家、尤其是中小商家大幅降低经营成本。

具体来看，本次涉及的三项服务均关乎商家日常经营。

第一，生意参谋全面免费，商家可免费开通全新市场洞察。生意参谋一直是淘宝天猫商家店铺经营的重要经营工具。此次升级后，首次将原先需要付费的市场洞察等产品，免费开放给商家使用，帮助商家在用户需求洞察、行业机会挖掘及竞争动态把握等核心经营场景中全面提升使用体验。

淘宝方面表示，商家只需满足基础的开通条件即可免费开通全新市场洞察。更加轻盈的使用体验以及更丰富的经营数据，为商家提升运营效能、市场趋势捕捉、优化商品结构等方面提供了强有力的数据支撑，全方位帮助商家提升店铺经营能力。

第二，店铺日均接待量低于2000人次的商家免费使用店小蜜客服机器人。AI大模型加持的店小蜜客服机器人，可为商家提供24小时不间断服务。此次新政中，全平台商家可免费使用该服务，日均接待量超2000人次的商家可享定制增值服务。

此前，中小商家往往在客服服务方面遇到人员配备不足、服务时间受限、服务质量参差不齐等问题。这些问题可能导致消费者体验下降，影响商家信誉和销量。店小蜜客服机器人在补足商家基础接待能力的基础上将有效提升商家尤其是中小商家的服务能力，帮助商家实现全天候、高效率的客户服务。

第三，商家图片空间免费容量从1G直升30G。图片空间是商家店铺经营中重要的图片存储服务。升级后，全平台商家的最低免费容量将从最低1G直升30G，全面支持商家商品表达、直播切片等深度使用场景，尤其对于面向未来更精细的商品维度（SKU）表达升级提供强有力的支持。

此外，在此基础上，淘宝还将向商家同步开放商品背景更换、模特更换等多种AI图像美化工具，让商家在商品展示、营销推广等方面，能运用更丰富多样的图片素材，提升商品表现力和成交效果。

上述政策开放后，针对此前已付费商家，平台将启动统一的退费流程。

业内普遍认为，随着上述惠商措施的落地，淘宝商家的经营效率将进一步提升，聚焦店铺经营、提升服务能力。平台对商家的服务保障更加全面，助力商家共同更好地服务广大消费者。

(责编：曹淼、李源)

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