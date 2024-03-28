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市场监管总局：规范餐饮外卖营销行为 防止餐饮浪费

2024年03月28日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局印发《关于继续抓好外卖商家营销规范 防止餐饮浪费的通知》（以下简称《通知》），要求各地督促网络餐饮平台、餐饮外卖商家严格落实《中华人民共和国反食品浪费法》等相关规定，进一步压实主体责任，持续规范餐饮外卖营销行为，有效防止餐饮浪费。

在落实网络餐饮平台主体责任方面，《通知》要求，督促平台优化营销规则和协议规则，在页面显著位置发布适量点餐提示；鼓励平台健全激励机制，推动商家开发、提供、推广小份餐品，合理设置餐品起送价格，优化满减凑单机制，不将主食纳入满减优惠展示范围；指导平台及时纠正不规范营销行为。

在压实餐饮外卖商家主体责任方面，《通知》明确，督促商家加强动态管理；引导商家合理确定数量、分量，提供小份餐品，如实展示餐品信息，发布适量点餐提示；监督商家规范营销行为，合理确定起送价格；鼓励使用食安封签。

《通知》强调，各地要推进标准修订完善、加大宣贯力度、强化实施监督。线上线下、同频同步开展防止餐饮浪费与食品安全监督检查，持续开展“随机查餐厅”行动。对造成明显浪费、严重浪费且拒不改正的，依法严厉处罚并公开曝光。加强宣传教育，开展宣传活动，积极营造良好氛围。

(责编：杨曦、高雷)
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