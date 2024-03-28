人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首次全岛办展 规模再创新高 活动更加丰富

第四届消博会呈现三大亮点

2024年03月28日09:02 | 来源：光明日报
小字号

原标题：第四届消博会呈现三大亮点

记者27日从国务院新闻办公室举行的新闻发布会上了解到，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第四届中国国际消费品博览会将于4月13日至18日在海南省举行。这是2024年我国首场重大国际性展会，也是商务部“消费促进年”活动的一场“重头戏”。

商务部副部长盛秋平在发布会上介绍，本届消博会各项筹备工作已基本就绪，招展工作基本完成，境内外展客商踊跃参与。和往届相比，本届消博会有首创全岛办展模式、规模再创历史新高、活动更加丰富精彩三大亮点。

首创全岛办展模式，体现消费新场景——

盛秋平介绍，本届消博会发挥海南自贸港区位生态优势，汇聚全岛优质资源，创新实践“1+N全岛办展”。除继续在海南国际会展中心设置主会场外，在海口、博鳌等地新增帆船游艇、免税购物、国际健康3个分会场，充分利用自贸港关于“零关税”交通工具及游艇清单扩容等政策红利，体现消费新场景、新领域、新亮点。

全岛办展的第四届消博会将掀起“国际范、国潮热、海岛风”，新型消费场景成为最大亮点。

本届消博会首次开设3个分会场：帆船游艇分会场充分展示体育休闲生活方式，推出船艇展演、品牌推广、驾乘体验等活动；免税购物分会场打造沉浸式体验新场景，举办新品发布、时尚走秀等活动，带来更好的购物体验；国际健康消费分会场设置了明眸健康、调理养护、深度养愈等多条旅游观展推荐线路，满足多元消费新需求。

规模再创历史新高，展览面积超往届——

盛秋平说，作为亚太地区规模最大的消费精品展，本届消博会预计室内展览面积12.8万平方米，叠加海域展览，面积均超过往届。将有来自59个国家和地区、超过3000个品牌参展。英国、蒙古国、马来西亚等国家将首次组团参展。目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业57家，数量已超上届，84个国内外品牌首次参展，涵盖先进医疗器械、香化美妆、电子科技等品类。

海南省副省长陈怀宇介绍，本届消博会预计各类采购商和专业观众超过5.5万人，在海南自由贸易港59国免签政策加持下，来自英国、新加坡、韩国、日本等10余个重点国别和地区的采购团和100余名全球头部企业高管将到会参加洽商和签约等商务活动。

海南自贸港与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国贸易往来具有独特优势。盛秋平说，将有来自11个RCEP成员国的318个品牌参展，展位面积超3000平方米。“消博会已经成为RCEP各成员国共享中国开放机遇、开展经贸国际合作的重要平台和有力见证。”

活动更加丰富精彩，为国际消费季“打头阵”——

盛秋平说，商务部将于二季度启动“国际消费季”系列活动，本届消博会将为国际消费季“打头阵”，充分发挥全球化优势，举办爱尔兰主宾国、“英国品牌日”等系列国别活动，还将开展全球消费创新、新品首发首秀等主题活动和特色活动超过300场。海南也将举办国际消费季配套促消费活动，营造“惠购全球”的热烈氛围。

陈怀宇说，将围绕旅游零售、智能家居、绿色金融、医疗健康、国际教育、女性时尚等热点话题举办6场主题活动。同期，策划举办新能源汽车众测环岛赛、消博之夜嘉年华、“观消博、游海南”等8场特色活动，营造浓厚的全岛办展氛围。

海南国际经济发展局局长唐华说，本届消博会将探索打造“线上+线下”常年展示交易平台，运用海南自贸港税收优惠、通关便利等政策，引导参展商在展会结束后将展品转入保税区，通过保税“实物展示+跨境电商”模式继续销售，实现短期展品变长期商品。

（新华社北京3月27日电 记者谢希瑶、唐诗凝）

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
亚洲经济增长动能强劲 张宇燕：仍面临多方面挑战
　　人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能强劲，2024年亚洲经济总体表现值得期待。…
政策密集落地 消费市场“热”起来“活”起来
　　沾满辣子的土豆片、裹满酱汁的手擀粉……2024年开年，一碗麻辣烫让甘肃走进消费者视野。 据某OTA平台数据显示，近一个月（2月12日至3月12日），关于天水旅游、天水麻辣烫相关攻略的内容激增，目的地为甘肃天水的整体旅游订单量同比增长超2成。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部