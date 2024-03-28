原标题：第四届消博会呈现三大亮点

记者27日从国务院新闻办公室举行的新闻发布会上了解到，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第四届中国国际消费品博览会将于4月13日至18日在海南省举行。这是2024年我国首场重大国际性展会，也是商务部“消费促进年”活动的一场“重头戏”。

商务部副部长盛秋平在发布会上介绍，本届消博会各项筹备工作已基本就绪，招展工作基本完成，境内外展客商踊跃参与。和往届相比，本届消博会有首创全岛办展模式、规模再创历史新高、活动更加丰富精彩三大亮点。

首创全岛办展模式，体现消费新场景——

盛秋平介绍，本届消博会发挥海南自贸港区位生态优势，汇聚全岛优质资源，创新实践“1+N全岛办展”。除继续在海南国际会展中心设置主会场外，在海口、博鳌等地新增帆船游艇、免税购物、国际健康3个分会场，充分利用自贸港关于“零关税”交通工具及游艇清单扩容等政策红利，体现消费新场景、新领域、新亮点。

全岛办展的第四届消博会将掀起“国际范、国潮热、海岛风”，新型消费场景成为最大亮点。

本届消博会首次开设3个分会场：帆船游艇分会场充分展示体育休闲生活方式，推出船艇展演、品牌推广、驾乘体验等活动；免税购物分会场打造沉浸式体验新场景，举办新品发布、时尚走秀等活动，带来更好的购物体验；国际健康消费分会场设置了明眸健康、调理养护、深度养愈等多条旅游观展推荐线路，满足多元消费新需求。

规模再创历史新高，展览面积超往届——

盛秋平说，作为亚太地区规模最大的消费精品展，本届消博会预计室内展览面积12.8万平方米，叠加海域展览，面积均超过往届。将有来自59个国家和地区、超过3000个品牌参展。英国、蒙古国、马来西亚等国家将首次组团参展。目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业57家，数量已超上届，84个国内外品牌首次参展，涵盖先进医疗器械、香化美妆、电子科技等品类。

海南省副省长陈怀宇介绍，本届消博会预计各类采购商和专业观众超过5.5万人，在海南自由贸易港59国免签政策加持下，来自英国、新加坡、韩国、日本等10余个重点国别和地区的采购团和100余名全球头部企业高管将到会参加洽商和签约等商务活动。

海南自贸港与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国贸易往来具有独特优势。盛秋平说，将有来自11个RCEP成员国的318个品牌参展，展位面积超3000平方米。“消博会已经成为RCEP各成员国共享中国开放机遇、开展经贸国际合作的重要平台和有力见证。”

活动更加丰富精彩，为国际消费季“打头阵”——

盛秋平说，商务部将于二季度启动“国际消费季”系列活动，本届消博会将为国际消费季“打头阵”，充分发挥全球化优势，举办爱尔兰主宾国、“英国品牌日”等系列国别活动，还将开展全球消费创新、新品首发首秀等主题活动和特色活动超过300场。海南也将举办国际消费季配套促消费活动，营造“惠购全球”的热烈氛围。

陈怀宇说，将围绕旅游零售、智能家居、绿色金融、医疗健康、国际教育、女性时尚等热点话题举办6场主题活动。同期，策划举办新能源汽车众测环岛赛、消博之夜嘉年华、“观消博、游海南”等8场特色活动，营造浓厚的全岛办展氛围。

海南国际经济发展局局长唐华说，本届消博会将探索打造“线上+线下”常年展示交易平台，运用海南自贸港税收优惠、通关便利等政策，引导参展商在展会结束后将展品转入保税区，通过保税“实物展示+跨境电商”模式继续销售，实现短期展品变长期商品。

（新华社北京3月27日电 记者谢希瑶、唐诗凝）

(责编：罗知之、李楠桦)

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