原标题：生态环境部：中央生态环保督察发现4方面突出问题

新华社北京3月27日电（高敬、李昌瑞）生态环境部新闻发言人裴晓菲表示，第三轮第一批中央生态环境保护督察近期向5个被督察省份反馈督察意见，主要发现了4方面突出问题。

在生态环境部27日举行的新闻发布会上，裴晓菲介绍，总体来看，此次督察的福建、河南、海南、甘肃、青海5省高度重视生态文明建设和生态环境保护，生态环境质量持续好转，但督察也发现一些突出问题亟待解决：

一是部分地区和部门落实绿色发展理念有偏差，生态环境保护主体责任落实不到位。一些省份仍存在盲目上马“两高”项目问题，一些省份在推进项目发展中忽视生态环境保护要求，化工园区布局问题突出，部分行业转型升级乏力、污染防治措施不到位。

二是推进实施黄河流域生态保护和高质量发展战略有短板。一些省份以水定城、以水定地、以水定人、以水定产“四水四定”要求落实不到位，水资源集约节约利用还有较大差距，部分地区“挖湖造景”问题仍然比较突出。

三是生态保护修复不力。海洋、湖泊、草原、林地及自然保护地生态破坏时有发生，矿山违规开采及生态修复滞后问题依然存在。一些生态修复项目方案制定不科学、验收降低标准、后期管护不到位。

四是环境基础设施短板明显。被督察省份不同程度存在城镇生活污水处理设施建设滞后、污水处理设施运行管理不到位等问题。一些地方因管网不配套、污水处理厂超负荷运行等原因造成污水长期直排、漏排和溢流。

裴晓菲表示，生态环境部将指导督促被督察省份科学制定督察整改方案，全面落实整改要求，扎实做好督察整改“后半篇文章”。

据悉，2023年11月21日至12月22日，5个中央生态环境保护督察组分别对上述5省开展督察。今年2月26日至28日，各督察组陆续向被督察省份反馈督察意见，并同步移交责任追究问题清单和案卷。

(责编：罗知之、李楠桦)

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