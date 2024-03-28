原标题：我国高能同步辐射光源将发射“第一束光”

本报北京3月27日电（记者董城 通讯员郭思博）记者日前从北京市怀柔区了解到，年内，怀柔科学城大科学装置高能同步辐射光源预计发射“第一束光”。

作为中国大科学装置之一，高能同步辐射光源是由中国科学院、北京市共建的怀柔科学城大科学装置集群的核心装置。建成后，其将成为我国首台高能同步辐射光源，也是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一，可以发射比太阳亮1万亿倍的光，有助于更深层次解析物质微观结构和演化机制，为提升我国国家发展战略与前沿基础科学技术领域的原始创新能力提供高科技研究平台。

2023年，高能同步辐射光源项目捷报频传，高能光源直线加速器、增强器相继完成设备安装、调试等。通过工程指挥部组织的工艺验收，各项指标全部达到或优于验收指标，总体性能达到同类装置国际先进水平。

目前，真空、束控、注入引出、高频、低温等设备和光束线站批量加工测试工作正在紧张推进中，预计将于今年年底发射“第一束光”。

“今年，我们将完成储存环调束、装置发射‘第一束光’的攻坚任务，为实现高水平科技自立自强和建设科技强国再立新功。”中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源工程总指挥潘卫民告诉记者。

今年怀柔科学城其他科学设施平台建设也将取得重要进展。其中，多模态跨尺度生物医学成像设施、子午工程二期将全力冲刺国家验收并投入正式运行；轻元素量子材料交叉平台、北京分子科学交叉研究平台等设施平台将完成设备安装，投入试运行；太赫兹科学技术中心平台等“十四五”时期落地项目也将于年内开工。

除科学设施平台，怀柔科学城统领融合发展工作也正在加速推进。怀柔科学城城市配套建设也将迎来新的进展——城市客厅即将亮相。据北京怀柔科学城建设发展有限公司总经理郑新锋介绍，城市客厅定位为国内外科学家的国际化公共服务中心、怀柔科学城的对外展示样板、科学研究与科技产业的活力中心，将融合打造科技研发、科技服务、研究型学院等五大功能，成为怀柔科学城构建新型城市形态的重要组成部分。

(责编：罗知之、李楠桦)

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