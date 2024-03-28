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中国第40次南极考察队4月回国

2024年03月28日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：中国第40次南极考察队4月回国

新华社北京3月27日电（记者王立彬）中国第40次南极考察队将于今年4月返回祖国，“雪龙2”号、“雪龙”号将分别停靠香港、青岛并向公众开放。

国家海洋局极地考察办公室主任沈君27日在自然资源部例行新闻发布会上说，中国第40次南极考察队4月回国，“雪龙2”号将停靠香港，举办“雪龙2”号开放日、科研交流、科普讲座等系列爱国主义宣传教育和科普交流活动；“雪龙”号将停靠青岛，举办返航活动并向公众开放参观。

沈君说，今年是中国极地考察40周年，也是我国北极黄河站建站20周年，有关部门将开展系列纪念活动。6月下旬开始，在中国国家博物馆举办中国极地考察40周年成就展，生动再现我国极地考察走过的光辉历程；7月，北极黄河站建站20周年，将在黄河站举办招待会、研讨会。此外，中国第41次南极考察期间将在长城站、中山站举行招待会、研讨会等活动，“雪龙”号、“雪龙2”号考察船停靠外港时将举行公众开放日活动。

今年11月，自然资源部及有关部门将对极地考察先进集体和个人代表进行表彰，并举办极地考察国际研讨会。此外全国还将开展公众宣教活动，包括组织出版极地科学研究成果专著、科普丛书，举办网上极地知识大讲堂，极地知识进校园、进西部活动，组织极地考察书画、摄影展等。

(责编：罗知之、李楠桦)
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