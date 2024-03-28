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683个设市城市城区范围首次确定

实现空间化定量化精准化

2024年03月28日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：683个设市城市城区范围首次确定

本报北京3月27日电 记者杨舒从27日召开的自然资源部3月例行新闻发布会上获悉，去年以来，自然资源部应用全国国土调查成果，组织全国683个设市城市全面开展了城区范围确定工作，形成了我国第一版全国城市的城区范围矢量数据集，首次实现城市城区范围的空间化、定量化和精准化，取得成果已作为国土空间规划管理底图，应用到多个领域。

据自然资源部国土空间规划局二级巡视员王伟介绍，城区是指城市实际开发建设、市政公用设施和公共服务设施功能覆盖的空间地域范围，是观察城市化发展演化趋势、研究城市化的基本空间单元。实现城市城区空间范围确定的标准化，是科学实施城市统计监测、促进国家治理体系和治理能力现代化的重要基础性工作。

据了解，长期以来，由于缺乏空间标准和相应监测手段，我国城市建成区面积主要依靠地方填报，各地对于“城区”统计口径理解不同，且没有对应到全国“一张图”的空间范围，一定程度影响统计数据的准确性、可靠性和可比性等，给科学决策带来一定障碍。而从国际经验看，发达国家在20世纪就已建立统一的城区空间范围标准，因此，建立我国的城区空间范围确定标准、完善城市化标准统计区制度，十分迫切和必要。

自2019年7月起，自然资源部联合同济大学等高校，开展相关标准研究。在确立制度和技术规范基础上，2023年首次完成了全国683个城市城区范围确定，主要包含两个层次的成果：一是城区范围，全国683个设市城市城区范围（城市化标准统计区）总面积为11.02万平方千米；二是城区实体地域，全国683个设市城市城区实体地域范围（实际建设区域）总面积为7.80万平方千米。

据悉，在以上成果的基础上，可对我国城市化国土空间问题进行多维度分析。比如，基于人口大数据的城区常住人口统计分析。目前，城区范围确定成果已应用到国土空间规划编制和实施监测、城市空间监测和体检评估、城市地价动态监测、沿海城市地面沉降监测等国土空间监测分析工作中，进一步夯实了在“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”履行“两统一”（统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责）职能的数据基础，促进了国土空间治理数字化转型。

(责编：罗知之、李楠桦)
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