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北京发布50项高质量发展重点任务

2024年03月28日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：北京发布50项高质量发展重点任务

本报北京3月27日电（记者张景华、董城）北京市近日印发了《进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案2024年工作要点》，紧扣发展新质生产力，立足首都城市战略定位，提出五个方面50项重点任务，其中超六成是创新举措，推动首都高质量发展迈上新台阶。

根据工作要点，围绕京津冀协同发展，北京将携手津冀布局新质生产力，发挥链长制作用，推动氢能、生物医药、工业互联网、高端工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条产业链图谱落地，建立“龙头企业+产业基金+项目”的产业发展模式，推动三地联动构建创新链、产业链、供应链，打造全国高质量发展的新动力源，加快推进现代化首都都市圈建设。

推动世界主要科学中心和全球主要创新高地建设，北京将围绕国家战略需要，加强原创性颠覆性科技创新，打好关键核心技术攻坚战，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点；加快攻坚突破前沿颠覆性和关键核心技术，力争在量子信息、生命科学、高端仪器设备及通用型关键零部件等重点领域实现新突破。

构建更具国际竞争力的现代化产业体系，北京将积极发展新质生产力，巩固提升数字经济发展优势，打造具有国际竞争力的数字产业集群，筛选培育具有竞争力的人工智能大模型和创新团队，推动更多垂类模型在政务、医疗、工业、教育、文化、生活服务等领域落地，扩大人工智能领先优势，前瞻布局未来产业新赛道。

北京还将充分发挥首都大市场优势，打造一批商文旅体融合的消费新地标，高质量举办演出、赛事、展会等大型活动；推动设备更新和消费品以旧换新，推动消费与产业双升级。

此外，北京将积极扩大制度型开放，推动金融、知识产权等重点领域出台配套措施，打造国际商事仲裁中心，全力塑造营商环境“北京服务”品牌，实施好人才、科技创新、产业生态等“北京服务”八大行动，深化“一业一证”和“一件事”集成服务改革，破除妨碍建设全国统一大市场、民营经济发展壮大的体制机制障碍，激发各类经营主体活力。

北京市发改委相关负责人表示，工作要点已细化形成配套重点任务清单、重点政策清单，明晰节点目标、实施路径、完成时限、责任单位。在实际工作中，工作要点落实将与今年政府工作报告任务实施、国民经济和社会发展计划执行等工作统筹推进，尽早实现更多可视化、见实效的工作成果。

(责编：罗知之、李楠桦)
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