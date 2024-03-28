原标题：北京取消“离婚限购” 一线城市房地产政策或进一步优化

本报记者 王丽新

见习记者 陈 潇

北京限购政策迎来新变化。3月27日，有市场消息称，北京“离异3年内不得京内购房”的限购政策文件被废止。

对此，北京市住房和城乡建设委员会相关工作人员向《证券日报》记者表示，消息属实，目前提交新的购房资格申请时，不再审离婚的年限及套数，只要其他条件符合购房政策，即可购买。

2021年8月4日，北京市住房和城乡建设委员会发布政策规定，北京夫妻离异的，原家庭在离异前拥有住房套数不符合本市商品住房限购政策规定的，自离异之日起3年内，任何一方均不得在本市购买商品住房。

“北京离婚限购政策出台的初衷是避免‘假离婚’获得购房资质，也是出台在北京二手房市场相对活跃的时期。取消离婚限购属于限购松绑的一部分，给市场释放利好信号。”诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱对记者表示。

“取消单身购房限制、离婚购房限制是大趋势。一方面，从目前居民购房情况来看，均为刚需或换房型购置，投资性购房已经基本退出，政策也需要适应新形势；另一方面，京沪深等超大城市单身人群较多，要考虑这部分人群合理的住房需求。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示。

今年以来，北京二手房成交规模不及前两年同期成交水平。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，截至今年3月24日，年内北京二手房住宅成交量2.85万套，较去年同期下降27.8%，较2022年同期下降12.7%。

中指研究院数据显示，3月份市场有所恢复，截至3月26日，北京二手房成交11024套，已明显高于2月份全月，但在去年高基数下，同比降幅仍超20%。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，此次北京取消离婚限购，向市场释放出进一步优化政策的积极信号。随着北京政策的进一步优化调整，房地产市场活跃度有望继续提升，其他核心城市需求端政策也有望加快跟进。

“短期来看，北京限制性政策存在继续优化预期，包括优化大户型限购、优化郊区限购、降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等，同时结合人口、人才政策，给予多孩家庭、老年家庭更多住房支持也存在空间。”陈文静表示。

值得一提的是，对购房政策的优化是今年房地产市场的重要方向。今年《政府工作报告》提到“优化房地产政策”；3月22日国务院常务会议亦提出“系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给”，此前住房城乡建设部部长倪虹在两会民生主题记者会上也明确提出，“城市政府要用好调控自主权”。

李宇嘉表示，在新形势下，既有的政策在持续进行调整。易居研究院研究总监严跃进表示，近期，一线城市限购政策在去年年底和今年年初放松的基础上又有了新动向，后续或有进一步优化。

(责编：罗知之、李楠桦)

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