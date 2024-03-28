原标题：我国生态环境科技各项工作取得积极进展

科技日报北京3月27日电 （记者李禾）在生态环境部27日举行的新闻发布会上，生态环境部科技与财务司司长王志斌表示，生态环境部多措并举推进生态环境领域科技发展，增强高水平科技供给能力，生态环境科技各项工作取得积极进展。

近年来，生态环境部持续深化生态环境领域科技改革，推动实施生态环境科技创新重大行动，推进京津冀环境综合治理国家科技重大专项部署，组织开展减污降碳、新污染物治理、应对气候变化、核与辐射安全、生物多样性保护、生态安全等方面工作。

“我们聚焦影响环境质量的关键科学问题，组织实施水体污染控制与治理科技重大专项、大气重污染成因与治理攻关等科技项目，揭示了一批环境问题的成因机理和内在演变规律，研发了一批经济可行性更好、效率更高的污染治理和生态修复技术装备。”王志斌说。

王志斌表示，为解决生态环境领域科技成果落地的“最后一公里”，生态环境部拓宽转移转化渠道，加速成果应用扩散，组织实施百城千县万名专家生态环境科技帮扶行动，初步建立了中央—省—市联动的需求对接体系，通过“一事一议”咨询服务、“一题一训”技术培训等方式，累计推介先进适用技术近600项、服务1500余家企业。

据介绍，生态环境部依托国家生态环境科技成果转化综合服务平台，汇聚降碳减污领域的优秀科技成果5000多项，建立5000余人的多领域技术和产业专家库，按照“需求分析—技术遴选—工程应用—产业孵化”的线上线下服务链条，组织技术团队开展跟踪研究，形成技术解决方案。

例如，浙江省嘉兴市是典型的平原河网城市，面临复杂的水生态环境问题。生态环境部组织科研团队与地方政府密切配合，将“湖泊内源污染控制与生态修复关键技术”应用于嘉兴南湖等数十项水生态修复工程。通过治理，南湖水质由原来的湖库五类升至湖库三类，透明度由原来的0.2米升至0.8米，入选全国第二批美丽河湖优秀案例。

(责编：罗知之、李楠桦)

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