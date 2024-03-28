原标题：长征六号改火箭成功发射云海三号02星

科技日报北京3月27日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，3月27日6时51分，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将云海三号02星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

云海三号02星和长六改火箭均由中国航天科技集团八院抓总研制。云海三号02星主要用于大气海洋环境探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。长六改火箭是我国新一代固液捆绑中型运载火箭，采用两级半构型设计。火箭总长约50米，起飞重量约530吨，700公里太阳同步轨道运载能力大于4.5吨。

(责编：罗知之、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经