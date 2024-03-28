长征六号改火箭成功发射云海三号02星
2024年03月28日09:13 | 来源：科技日报
小字号
原标题：长征六号改火箭成功发射云海三号02星
科技日报北京3月27日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，3月27日6时51分，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将云海三号02星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
云海三号02星和长六改火箭均由中国航天科技集团八院抓总研制。云海三号02星主要用于大气海洋环境探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。长六改火箭是我国新一代固液捆绑中型运载火箭，采用两级半构型设计。火箭总长约50米，起飞重量约530吨，700公里太阳同步轨道运载能力大于4.5吨。
(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 亚洲经济增长动能强劲 张宇燕：仍面临多方面挑战
- 人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能强劲，2024年亚洲经济总体表现值得期待。…
- 评论
- 关注