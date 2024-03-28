人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长征六号改火箭成功发射云海三号02星

2024年03月28日09:13 | 来源：科技日报
小字号

原标题：长征六号改火箭成功发射云海三号02星

科技日报北京3月27日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，3月27日6时51分，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将云海三号02星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

云海三号02星和长六改火箭均由中国航天科技集团八院抓总研制。云海三号02星主要用于大气海洋环境探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。长六改火箭是我国新一代固液捆绑中型运载火箭，采用两级半构型设计。火箭总长约50米，起飞重量约530吨，700公里太阳同步轨道运载能力大于4.5吨。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
亚洲经济增长动能强劲 张宇燕：仍面临多方面挑战
　　人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能强劲，2024年亚洲经济总体表现值得期待。…
政策密集落地 消费市场“热”起来“活”起来
　　沾满辣子的土豆片、裹满酱汁的手擀粉……2024年开年，一碗麻辣烫让甘肃走进消费者视野。 据某OTA平台数据显示，近一个月（2月12日至3月12日），关于天水旅游、天水麻辣烫相关攻略的内容激增，目的地为甘肃天水的整体旅游订单量同比增长超2成。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部