原标题：科学家探测到迄今已知最微小“星震”

科技日报北京3月27日电 （记者刘霞）西班牙天文研究所（IA）科学家领导的一个国际团队利用星震学技术，对橙矮星印第安ε开展研究，探测到迄今已知最微小的“星震”。这种恒星振荡有助科学家了解恒星内部的情况，正如地震能揭示地球内部奥秘一样。相关论文发表于最新一期《天文学与天体物理学》杂志。

橙矮星（也称K矮星）印第安ε距地球11.9光年，直径为太阳的71%。星震学技术旨在探测恒星的振荡。在最新研究中，IA研究员蒂亚戈·坎潘特等人利用安装在欧洲南方天文台甚大望远镜上的光谱仪（岩石态系外行星和稳定光谱观测阶梯光栅光谱仪），以前所未有的精度记录下了这些振荡。

研究团队探测到的印第安ε振荡峰值振幅仅为每秒2.6厘米，约为太阳振荡峰值振幅的14%。这使该恒星成为迄今观测到拥有类似太阳振荡的最小且最冷的矮星。

坎潘特强调，最新观测表明，精确的星震学技术可用于探测表面温度低至4200℃（比太阳表面低约1000℃）的矮星，为天体物理观测开辟了一个新领域。

研究团队表示，新研究或有助科学家厘清这些冷矮星质量和直径之间的关系。恒星演化模型估算出的K矮星直径，比经验方法获得的值低5%—15%。他们希望利用这些“星震”研究K矮星表层的复杂物理现象。这些恒星比太阳更凉爽、更活跃，是探测表层发生关键现象的绝佳实验室。

坎潘特指出，鉴于K矮星及其行星系统寿命极长，它们最近跃升为寻找宜居世界和地外生命的主要焦点。这一最新结果表明，星震学技术有望详细表征这些恒星及其宜居行星的细节，而精确确定附近冷矮星的年龄对于阐释系外行星上发现的生物特征可能至关重要。

(责编：罗知之、李楠桦)

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