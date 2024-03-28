人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全球计时在悄悄改变？

极地融冰加速，负闰秒晚添三年

2024年03月28日09:14 | 来源：科技日报
小字号

原标题：全球计时在悄悄改变？

【科普园地】

科技日报北京3月27日电 （记者张梦然）《自然》杂志27日发表的一篇论文指出，全球变暖导致的极地融冰增加可能会影响全球计时。格陵兰和南极洲的融冰可能让地球角速度（角度位置随时间变化的速度）减慢的速度比之前更快。为此，协调世界时（UTC）可能比原来晚3年才需要添加一个负“闰秒”。

世界上有两种常用的时间计量系统：基于地球自转的世界时，基于原子振荡周期的国际原子时。随着时间推移，两个计时系统结果会出现差异，因此有了UTC的概念，当国际原子时与世界时相差达到0.9秒时，UTC就增加或减少1秒，这个修正就被称作“闰秒”。

许多活动，如网络计算和金融市场，都需要UTC提供统一、标准和精确的时间。由于固体地球的自转速度并不恒定，所以UTC需要调整来保证与地球相对恒星自转速度一致的时间框架。从UTC正式使用以来，所用闰秒都是正闰秒，但未来也可能会出现负闰秒。

美国加州大学圣迭戈分校研究团队此次使用数学模型，研究了地球角动量的各种变化对全球计时的影响。地核以液体为主，其角速度一直在以恒定速率减慢，这会逐渐增加固体地球的角速度（以维持角动量）。此前研究认为，这种效应导致此前只需要增加几个正闰秒，到2026年则需要一个负闰秒。

但现在团队发现，卫星引力测得的格陵兰和南极洲冰盖在近年里融化增加，让固体地球角速度的减慢比之前更快了。他们通过外推这种趋势，预测了固体地球的角速度，估计UTC到2029年前都不需要负闰秒。而这会对计算机网络计时造成问题，可能需要比原计划更早修改UTC和地球自转的政策。

研究人员指出，全球变暖和全球计时的关系已经密不可分，而且未来的关系可能更紧密。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
亚洲经济增长动能强劲 张宇燕：仍面临多方面挑战
　　人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能强劲，2024年亚洲经济总体表现值得期待。…
政策密集落地 消费市场“热”起来“活”起来
　　沾满辣子的土豆片、裹满酱汁的手擀粉……2024年开年，一碗麻辣烫让甘肃走进消费者视野。 据某OTA平台数据显示，近一个月（2月12日至3月12日），关于天水旅游、天水麻辣烫相关攻略的内容激增，目的地为甘肃天水的整体旅游订单量同比增长超2成。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部