原标题：全球计时在悄悄改变？

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科技日报北京3月27日电 （记者张梦然）《自然》杂志27日发表的一篇论文指出，全球变暖导致的极地融冰增加可能会影响全球计时。格陵兰和南极洲的融冰可能让地球角速度（角度位置随时间变化的速度）减慢的速度比之前更快。为此，协调世界时（UTC）可能比原来晚3年才需要添加一个负“闰秒”。

世界上有两种常用的时间计量系统：基于地球自转的世界时，基于原子振荡周期的国际原子时。随着时间推移，两个计时系统结果会出现差异，因此有了UTC的概念，当国际原子时与世界时相差达到0.9秒时，UTC就增加或减少1秒，这个修正就被称作“闰秒”。

许多活动，如网络计算和金融市场，都需要UTC提供统一、标准和精确的时间。由于固体地球的自转速度并不恒定，所以UTC需要调整来保证与地球相对恒星自转速度一致的时间框架。从UTC正式使用以来，所用闰秒都是正闰秒，但未来也可能会出现负闰秒。

美国加州大学圣迭戈分校研究团队此次使用数学模型，研究了地球角动量的各种变化对全球计时的影响。地核以液体为主，其角速度一直在以恒定速率减慢，这会逐渐增加固体地球的角速度（以维持角动量）。此前研究认为，这种效应导致此前只需要增加几个正闰秒，到2026年则需要一个负闰秒。

但现在团队发现，卫星引力测得的格陵兰和南极洲冰盖在近年里融化增加，让固体地球角速度的减慢比之前更快了。他们通过外推这种趋势，预测了固体地球的角速度，估计UTC到2029年前都不需要负闰秒。而这会对计算机网络计时造成问题，可能需要比原计划更早修改UTC和地球自转的政策。

研究人员指出，全球变暖和全球计时的关系已经密不可分，而且未来的关系可能更紧密。

(责编：罗知之、李楠桦)

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