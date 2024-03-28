人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）27日，市场监管总局（国家标准委）在京召开专题新闻发布会，发布《中国标准化发展年度报告（2023年）》（以下简称“年度报告”），市场监管总局相关负责人就报告进行了介绍和解读。

会上，市场监管总局标准创新司司长肖寒表示，2023年标准化工作取得显著成效，主要体现在以下几个方面：

一是在国家标准方面。2023年，国家标准委批准发布国家标准2902项，批准发布国家标准样品225项。截至2023年底，国家标准共44499项，国家标准样品共4164项。

二是在行业标准方面。2023年，备案行业标准4141项。截至2023年底，共批准设立75类行业标准，备案行业标准共80828项。

三是在地方标准方面。2023年，备案地方标准10751项。截至2023年底，备案地方标准共69709项。

四是在团体标准方面。2023年，社会团体在全国团体标准信息平台上公布23162项团体标准。截至2023年底，社会团体在全国团体标准信息平台上累计公布74240项团体标准。

五是在企业标准方面。2023年，企业通过企业标准信息公共服务平台自我声明公开标准546160项，涵盖产品932124种。截至2023年底，共有472459家企业通过企业标准信息公共服务平台自我声明公开标准3165625项，涵盖产品5271353种。

六是在标准化技术组织方面。2023年，新成立全国专业标准化技术委员会23个。截至2023年底，全国专业标准化技术委员会共1338个，包括550个技术委员会（TC），766个分技术委员会（SC）和22个标准化工作组（SWG）。

七是在标准化试点示范方面。2023年，各地开展国家级标准化试点示范项目310个。截至2023年底，各地累计开展国家级标准化试点示范项目8038个。

八是在对标达标专项方面。2023年，新增7055家企业参与对标达标专项，新增发布对标方案169个，新增发布对标结果12844个。截至2023年底，30个省（区、市）238个城市58559家企业参与对标达标专项，发布对标方案4120个，发布对标结果12.6万多个。

九是在标准实施方面。2023年，首次开展国家标准实施数据统计调查，通过对标准查阅量、下载量、销售量、引用量、企业实施量和检测应用量6项指标的综合分析，得出我国“强实施”国家标准共有5784项，占总量的13.1%；“中实施”国家标准共有35583项，占总量的80.6%；“弱实施”国家标准共有2772项，占总量的6.3%。“强实施”标准和“中实施”标准属有效实施标准，国家标准的有效实施率达93.7%。

十是在标准国际化方面。2023年，我国新承担国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）技术机构主席、副主席职务9个，新承担国际标准组织秘书处7个，新增国际标准组织注册专家1311名。提交ISO和IEC国际标准提案244项；批准发布国家标准外文版398项；向WTO通报强制性国家标准84项；新组建国际标准组织（ISO和IEC）国内技术对口单位8个。

(责编：杨曦、高雷)

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