人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国标准化发展年度报告发布 去年共批准发布国标2902项

2024年03月28日09:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）27日，市场监管总局（国家标准委）在京召开专题新闻发布会，发布《中国标准化发展年度报告（2023年）》（以下简称“年度报告”），市场监管总局相关负责人就报告进行了介绍和解读。

会上，市场监管总局标准创新司司长肖寒表示，2023年标准化工作取得显著成效，主要体现在以下几个方面：

一是在国家标准方面。2023年，国家标准委批准发布国家标准2902项，批准发布国家标准样品225项。截至2023年底，国家标准共44499项，国家标准样品共4164项。

二是在行业标准方面。2023年，备案行业标准4141项。截至2023年底，共批准设立75类行业标准，备案行业标准共80828项。

三是在地方标准方面。2023年，备案地方标准10751项。截至2023年底，备案地方标准共69709项。

四是在团体标准方面。2023年，社会团体在全国团体标准信息平台上公布23162项团体标准。截至2023年底，社会团体在全国团体标准信息平台上累计公布74240项团体标准。

五是在企业标准方面。2023年，企业通过企业标准信息公共服务平台自我声明公开标准546160项，涵盖产品932124种。截至2023年底，共有472459家企业通过企业标准信息公共服务平台自我声明公开标准3165625项，涵盖产品5271353种。

六是在标准化技术组织方面。2023年，新成立全国专业标准化技术委员会23个。截至2023年底，全国专业标准化技术委员会共1338个，包括550个技术委员会（TC），766个分技术委员会（SC）和22个标准化工作组（SWG）。

七是在标准化试点示范方面。2023年，各地开展国家级标准化试点示范项目310个。截至2023年底，各地累计开展国家级标准化试点示范项目8038个。

八是在对标达标专项方面。2023年，新增7055家企业参与对标达标专项，新增发布对标方案169个，新增发布对标结果12844个。截至2023年底，30个省（区、市）238个城市58559家企业参与对标达标专项，发布对标方案4120个，发布对标结果12.6万多个。

九是在标准实施方面。2023年，首次开展国家标准实施数据统计调查，通过对标准查阅量、下载量、销售量、引用量、企业实施量和检测应用量6项指标的综合分析，得出我国“强实施”国家标准共有5784项，占总量的13.1%；“中实施”国家标准共有35583项，占总量的80.6%；“弱实施”国家标准共有2772项，占总量的6.3%。“强实施”标准和“中实施”标准属有效实施标准，国家标准的有效实施率达93.7%。

十是在标准国际化方面。2023年，我国新承担国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）技术机构主席、副主席职务9个，新承担国际标准组织秘书处7个，新增国际标准组织注册专家1311名。提交ISO和IEC国际标准提案244项；批准发布国家标准外文版398项；向WTO通报强制性国家标准84项；新组建国际标准组织（ISO和IEC）国内技术对口单位8个。 

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国标准化发展年度报告发布 去年共批准发布国标2902项
　　人民网北京3月28日电 （记者孙博洋）27日，市场监管总局（国家标准委）在京召开专题新闻发布会，发布《中国标准化发展年度报告（2023年）》（以下简称“年度报告”），市场监管总局相关负责人就报告进行了介绍和解读。 会上，市场监管总局标准创新司司长肖寒表示，2023年标准化工作取得显著成效，主要体现在以下几个方面： 一是在国家标准方面。…
亚洲经济增长动能强劲 张宇燕：仍面临多方面挑战
　　人民网博鳌3月28日电 （记者许维娜）作为博鳌亚洲论坛的传统旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称《报告》）3月26日对外发布。《报告》认为，亚洲经济增长和地区经济一体化的动能强劲，2024年亚洲经济总体表现值得期待。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部