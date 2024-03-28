农业农村部发布2024年豇豆病虫害绿色防控技术方案
2024年03月28日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，为指导各地开展豇豆绿色生产，提高蓟马、斑潜蝇、枯萎病等病虫害绿色防控技术应用水平，保障豇豆生产安全和质量安全，全国农业技术推广服务中心近日发布了2024年豇豆病虫害绿色防控技术方案。
今年的防控目标是豇豆种植区主要病虫害防治处置率达到90%以上，总体防控效果80%以上，危害损失率控制在10%以内。 防控策略上，贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针。通过协调应用生态调控、健康栽培、生物防治、理化诱控和科学用药等技术措施，实现豇豆主要病虫害的有效控制，降低农药残留风险。
(责编：方经纶、高雷)
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