企业数智化转型升级，离不开专业的服务商和强有力的产品支撑。近日，用友在北京召开“数智创新 全球领先”——2024用友春季媒体沟通会，用友网络总裁陈强兵分享了公司对于企业服务产业发展的洞察，总结了用友过去一年的“成绩单”，并公布了用友2024年业务目标和策略。

陈强兵介绍，公司自创立以来，始终专注于信息技术在企业应用与服务领域，在1.0时期通过普及财务软件服务企事业单位的会计电算化，2.0时期通过普及ERP服务企业信息化，当前处于3.0发展新阶段。在他看来，不论是通过企业软件使能企业信息化，还是借助基于大数据、人工智能、物联网、云计算等打造的商业创新平台推动企业数智化转型，都是在助力企业发展竞争优势，迈向创新发展。

用友打造全栈数智化信创平台，提供全面的信息安全防护体系。目前，产品已全领域适配中国电子CEC、中国电科CETC、华为、中科院CAS等几大信创体系，实现了从芯片、服务器、存储、操作系统、数据库、安全软件到上层应用的信创全栈覆盖。

“通过提供数智化与信创化相结合的‘中国方案’，我们助力包括央国企在内的大型及超大型企业加快数智化。”陈强兵指出，未来，公司将继续加强央国企数智化深度应用，并不断提高国产化替代项目数量，助力中国科技自立自强。

在出海业务方面，陈强兵介绍，公司已扎根海外市场超过20年，业务覆盖40多个国家或地区，在亚太增设了日本、印尼和越南分公司，设立了美洲、欧洲和中东分公司，在海外服务了1000多家中高端客户。在陈强兵看来，服务中企出海，用友在技术上具备后发优势，在产品上拥有突出的创新性。

陈强兵表示，进入2024年，用友将进一步加快全球化业务的拓展步伐，为中企出海以及各类跨国公司提供面向全球的本地化服务保障，助力企业抢抓全球市场机遇。

(责编：曹淼、李源)

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