人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

用友：为企业数智化换挡提速  抢抓全球市场机遇 

2024年03月28日10:47 | 来源：人民网
小字号

企业数智化转型升级，离不开专业的服务商和强有力的产品支撑。近日，用友在北京召开“数智创新 全球领先”——2024用友春季媒体沟通会，用友网络总裁陈强兵分享了公司对于企业服务产业发展的洞察，总结了用友过去一年的“成绩单”，并公布了用友2024年业务目标和策略。

陈强兵介绍，公司自创立以来，始终专注于信息技术在企业应用与服务领域，在1.0时期通过普及财务软件服务企事业单位的会计电算化，2.0时期通过普及ERP服务企业信息化，当前处于3.0发展新阶段。在他看来，不论是通过企业软件使能企业信息化，还是借助基于大数据、人工智能、物联网、云计算等打造的商业创新平台推动企业数智化转型，都是在助力企业发展竞争优势，迈向创新发展。

用友打造全栈数智化信创平台，提供全面的信息安全防护体系。目前，产品已全领域适配中国电子CEC、中国电科CETC、华为、中科院CAS等几大信创体系，实现了从芯片、服务器、存储、操作系统、数据库、安全软件到上层应用的信创全栈覆盖。

“通过提供数智化与信创化相结合的‘中国方案’，我们助力包括央国企在内的大型及超大型企业加快数智化。”陈强兵指出，未来，公司将继续加强央国企数智化深度应用，并不断提高国产化替代项目数量，助力中国科技自立自强。

在出海业务方面，陈强兵介绍，公司已扎根海外市场超过20年，业务覆盖40多个国家或地区，在亚太增设了日本、印尼和越南分公司，设立了美洲、欧洲和中东分公司，在海外服务了1000多家中高端客户。在陈强兵看来，服务中企出海，用友在技术上具备后发优势，在产品上拥有突出的创新性。

陈强兵表示，进入2024年，用友将进一步加快全球化业务的拓展步伐，为中企出海以及各类跨国公司提供面向全球的本地化服务保障，助力企业抢抓全球市场机遇。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
书写“水文章”念活“治水经” 为中国式现代化提供有力保障
　　2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。 今年，“推进国家水网建设”“统筹水资源、水环境、水生态治理”“抓好水土流失、荒漠化综合防治”“支持节水农业、旱作农业发展”等系列措施被写进了《政府工作报告》中，为提升国家水安全保障能力指明路径。…
守好绿水青山 擦亮“美丽福建”生态名片
　　良好生态环境是最普惠的民生福祉。 2023年12月，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》）印发。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部