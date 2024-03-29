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中国太保：2023年归母营运利润355.18亿元 综合实力稳中有进

2024年03月29日08:56 | 来源：中国网财经
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原标题：2023年归母营运利润 355.18亿元 中国太保综合实力在转型改革中稳中有进

　　3月28日，中国太保公布2023年度业绩。2023年，中国太保集团全年实现营业收入3239.45亿元，其中保险服务收入2661.67亿元，同比增长6.6%；归母营运利润 355.18亿元，保持稳定。截至2023年底，集团内含价值5294.93亿元，较上年末增长1.9%；集团管理资产规模29223.08亿元，较上年末增长10.1%；集团客户数17986.9万人，较上年末增长934.2万人。

　　核心指标在高质量发展中稳中向好

　　中国太保寿险纵深推进“长航”转型，多元渠道助力新业务价值实现良好增长，全年实现新业务价值109.62亿元，同比增长19.1%；代理人队伍质态持续优化，核心人力产能、收入稳步提升；推动赋能型总部和经营型机构转型，加快构建以客户为中心、内生动力强劲的价值创造型组织。中国太保产险坚定高质量发展不动摇，加速推进可持续发展战略，实现经营管理能力全面提升，全年保险服务收入同比增长11.8%；承保综合成本率97.7%，车险、非车险、农险均保持良好承保盈利水平，有效益、可持续高质量发展的态势进一步巩固。资产管理进一步完善穿越周期的资产负债管理体系，强化投研能力与合规风控能力，投资业绩表现较强韧性，在资本市场震荡走弱等压力下，集团投资资产综合投资收益率2.7%，同比增长0.4个百分点。

　　治理能力在复杂环境中稳中有升

　　2023年，中国太保持续提升风险管理专业能力，积极应对新技术应用、新模式探索、新领域拓展带来的风险新课题，加强风险管理前瞻性预判、识别与管控，风控能力稳步提升，SARMRA评估位列前茅。ESG能力建设加快，发布集团首份《应对气候变化报告》，助力绿色发展。持续优化公司治理一体化模式，丰富投资者关系活动实践，严格执行并持续提升信息披露透明度，连续十年荣获上交所年度信息披露工作最高评价，获评中上协 2023 年上市公司董事会“最佳实践案例”，公司治理监管评级位居行业前列；在行业协会经营评价中，中国太保产险、中国太保寿险连续多年获行业最高评级。

　　科技协同在共建共享中稳中求新

　　中国太保以打造行业领先的数智化能力为愿景，加快推进数字技术赋能创新。基于大模型技术发布上线的数字员工在审计中心正式落地，成为审计日常工作的等效劳动力。

　　中国太保产险深化 RPA 技术应用，“黑灯工厂”月均替代人力超过400人，提升集约化运营效率。中国太保寿险推出轻量级远程视频交互技术“芯双录”，实现销售服务人员与客户“云会面”，提升客户投保体验。中国太保发布《中国太保个人客户报告》，彰显大数据对客户经营的智能驱动力；创建“浦江会客厅”战略客户互动平台，打造开放共赢的协同发展生态圈。紧扣亚运赛事，深化“保险+体育+健康+服务”营销模式，“太保蓝之队”互动体验宣传获亚组委评为最佳营销案例。

　　2023年末，中国太保开启了董事会和经营管理层的平稳交替，2024年在中国太保的发展历史中也是“承前启后、继往开来”的重要一年。展望2024年，全球经济机遇与风险并存，国内经济回升动力与压力同在。

　　中国太保新一届董事会将坚定信心，直面挑战，坚持以客户为中心的经营理念，以更强的活力和韧劲，锐意进取，深化转型改革，把握新发展机遇，以打造具有世界影响力的国内头部保险金融服务集团为目标，不断开创新时代保险业高质量发展的全新局面，在建设金融强国的伟大征程中作出新的更大贡献。

(责编：董童、李源)
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