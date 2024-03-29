原标题：华宝新能加速布新局 全球视角传播品牌价值

“如何引导越来越多的居民在生活中使用绿电产品，是一件具有社会意义的事情。”华宝新能董事长孙中伟说。

3月26日，华宝新能作为我国新型储能企业代表之一，以系列高效、环保、便捷的绿色能源解决方案，携多款产品亮相2024美国拉斯维加斯五金及园艺展览会，加速“出海”步伐。

蓄力发展，便携式储能势头强劲

随着“双碳”目标持续推进，能源绿色转型不断驱动储能产业快速发展。如何实现高质量发展，华宝新能有着清晰的思考。此次参展，华宝新能展出三大产品，全链路考虑用户需求，多维度展现核心优势。

其一是电小二家庭储能解决方案Solar Generator Home Kit，面对自然灾害和电力中断，能够在20毫秒内自动切换至储能备电，确保家庭必需品的持续供电，为家庭提供稳定可靠的清洁能源保障。

其二是全场景家庭绿电专业品牌“Geneverse 电掌柜”。该系列产品采用IBC光伏板和磷酸铁锂模组化电池系统，构建一个覆盖屋顶、庭院、阳台的全场景光伏储能系统，为全球家庭提供全方位的备电用电解决方案。

其三是电小二光充户外电源1000 Plus。采用华宝新能自研的安全快充方案Charge Shield技术和磷酸铁锂电池，致力于提供全面的充电安全保障，让电池更加持久耐用。

苦练内功，技术领先铸就性能卓越

据了解，华宝新能成立于2011年7月25日，于2022年9月19日在深交所上市，深耕锂电池储能类产品及光伏产品的研发、生产、品牌、销售及服务。先后创立光充户外电源和全场景家庭绿电新品类，并打造便携储能及光伏产品垂直领域的两个优质品牌——“电小二”“Geneverse 电掌柜”。

华宝新能董事长孙中伟表示，公司要想实现高质量发展，离不开技术、产品、品牌、渠道、市场这五大要素，缺一不可。“持续创新才能确保我们在竞争激烈的市场中站稳脚跟，同时要建立健全质量控制体系，紧随市场趋势实施产品开发。”

2021年至2023年9月，华宝新能研发费用投入分别为0.65亿元、1.18亿元、1.15亿元，占公司营业收入比例分别为2.79%、3.67%和7.30%，持续增加的研发投入夯实在电化学储能领域扎实的技术基础。截至2023年9月30日，华宝新能拥有482项专利，其中包括49项发明专利。

放眼世界，加速布局服务全球市场

据介绍，历经十余年发展，华宝新能正加速布局“出海”，助力推动绿色低碳发展理念在全球范围内的普及和应用，通过调研海外家庭实际用电需求，基于家庭储能know-how技术，推出家庭储能系列产品。

目前，华宝新能电小二的品牌影响力已扩展至全球多个国家和地区，其产品通过19个官方网站覆盖美国、英国、德国、日本等国际市场。线上销售方面，电小二在电商平台以及官方网站上取得优异的销售业绩。

未来，华宝新能将持续完善全球产业布局，继续深耕“户外+户用全场景绿电产业”，计划在三年内将业务拓展至100多个国家和地区，努力满足消费者对高效、环保、便捷的绿色能源解决方案的需求。（王雅蝶）

(责编：曹淼、李源)

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