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邮储银行2023年度业绩出炉：总资产15.73万亿元 较上年末增长11.80%

2024年03月29日09:00 | 来源：人民网
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3月28日，中国邮政储蓄银行股份有限公司发布2023年年度报告。

年报显示，截至2023年末，邮储银行总资产达到15.73万亿元，较上年末增长11.80%；负债总额达14.77万亿元，较上年末增长11.54%；营业收入3,425.07亿元（中国企业会计准则，下同），同比增长2.25%；净利润864.24亿元，同比增长1.25%；董事会建议向全部普通股股东每10股普通股派发人民币2.610元（含税），总额约人民币258.81亿元；资产结构进一步优化，存贷比持续提升，净息差2.01%继续保持同业领先；不良贷款率0.83%，拨备覆盖率347.57%。据公开数据，2018年以来，邮储银行分红比例始终保持在30%的水平，自2016年9月上市以来，2016-2022年度累计分红金额达1,195.63亿元。

2023年，邮储银行积极响应国家政策，实体贷款新增占比超过100%；支持现代产业体系建设，制造业中长期贷款较上年末增长37.52%；推进“双碳”工作，绿色贷款余额6,378.78亿元，较上年末增长28.46%，连续三年获得明晟公司ESG评级A级；持续深入“三农”、小微企业、民营经济等领域，涉农贷款新增再创新高，普惠小微贷款年净增占比近30%，民营企业贷款客户增长超过9万户。

年报显示，2023年，邮储银行实现营业收入3,425.07亿元，同比增长2.25%；净利润864.24亿元，同比增长1.25%；聚焦重点产品，持续推动中间业务多元化发展，剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%，继续保持两位数增长；拟派发现金股利总额约人民币258.81亿元（含税），较去年增长1.20%。

邮储银行强化资产与负债、规模与效益的联动，以RAROC（风险调整后收益率）为标尺，进一步优化资产结构，提升价值创造能力。2023年，邮储银行资产总额达到15.73万亿元，较上年末增长11.80%，其中客户贷款总额8.15万亿元，较上年末增长13.02%；负债总额达14.77万亿元，较上年末增长11.54%，其中客户存款13.96万亿元，较上年末增长9.76%；存贷比58.39%，较上年末提高1.68个百分点，资产结构持续优化。截至2023年末，邮储银行不良贷款率0.83%，较上年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率347.57%。

2023年，邮储银行通过持续培育“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极，以特色业务带动各板块实现新突破，打造价值创造“新引擎”。截至2023年末，涉农贷款余额2.15万亿元，较上年末增加3,464.98亿元；普惠型小微企业贷款余额1.46万亿元，在客户贷款总额中占比近18%。

邮储银行积极探索通过主动授信实现低成本获客、风险可控的零售信贷发展新模式，运用精准客户画像，挖掘潜在优质客户，实施全流程线上受理、审批和支用，达成“秒批秒贷”的极简客户体验。实施15个月来，主动授信贷款余额突破1,500亿元，不良率低于0.5%。

在财富管理方面，截至2023年末，邮储银行服务VIP客户5,148.04万户，较上年末增长8.72%。

推动数字化转型，深耕同业生态圈建设，邮储银行“邮你同赢”平台注册机构达到2,407家，累计交易规模突破2万亿元；坚持交易转型，丰富业务价值贡献，债券交易规模同比增长75.40%，票据转贴现业务交易量同比增长46.87%。

得益于坚持差异化发展策略，邮储银行提升资产负债配置效率，2023年实现利息净收入2,818.03亿元，同比增加82.10亿元，增长3.00%，净息差为2.01%。同时，邮储银行聚焦创新变革，精简组织流程，释放资源潜力，“哑铃型”组织架构改革试点取得积极成效，集约化运营助力消费信贷作业效率提高42%、小额贷款审查审批人员节约率达60%、消费信贷智能语音催收替代率达到六成以上。

年报显示，截至2023年末，邮储银行个人银行业务收入同比增长6.33%，占营业收入的72.91%，同比提升2.8个百分点；服务个人客户6.63亿户，管理个人客户资产（AUM）规模达15.23万亿元，较上年末增加1.34万亿元；个人存款12.49万亿元，较上年末增加1.21万亿元。

截至2023年末，邮储银行个人贷款总额4.47万亿元，较上年末增加4,241.43亿元，增长10.48%。其中，邮储银行紧抓消费信贷市场发展机遇，打造智能化、数字化的线上消费贷款产品体系，个人消费贷款保持平稳增长，截至2023年末，个人消费贷款2.86万亿元，较上年末增加1,300.96亿元，增长4.77%。与此同时，邮储银行稳步推进农村信用体系建设，开展农户普遍授信，强化客户分层分类运营，积极打造农村市场差异化竞争优势，截至2023年末，个人小额贷款1.39万亿元，增长22.64%，同比多增371.93亿元，增量创历史年度新高，小额贷款增速连续四年超过20%。

年报显示，截至2023年末，邮储银行公司客户总量较上年末增长15.58%，连续四年保持两位数增速；持续完善科技金融专业服务体系，为科技型企业提供全生命周期服务，服务客户数较上年末增长28.38%，科技型企业贷款余额3,267.72亿元，较上年末增长37.65%；主办行客户较上年末增长91.55%；FPA（公司客户融资总量）为 4.68万亿元，增长26.83%。年报显示，2023年，邮储银行信息科技投入112.78亿元，同比增长5.88%，占营业收入的3.29%。个人金融方面，截至2023年末，邮储银行个人手机银行客户规模3.61亿户。公司金融方面，2023年，邮储银行资金监管系统上线郑济高铁、西成铁路等基建项目和高标准农田项目，资金监管规模近1,000亿元。

(责编：曹淼、李源)
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