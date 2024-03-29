人民网北京3月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，3月26日，2024年海关风险管理工作会议在青岛召开。会议要求，按照全国海关工作会议和海关全面从严治党工作会议部署，锚定智慧海关建设和“智关强国”行动，认真思考“防什么、控什么”“怎么防、怎么控”以及“谁来防、谁来控”，深刻把握守与促、稳与进、立与破、防与控的关系，树立大视野、彰显大担当、历练大智慧、构建大格局，不断健全风险管理体系，创新风险防控机制，为强国建设、民族复兴积极贡献力量。

(责编：王震、高雷)

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